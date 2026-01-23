Occasione Fabregas, sarà il nuovo allenatore dal 2026

Possibile ribaltone in panchina in vista del prossimo anno per una società che non è felice di quello che sta accadendo con l’allenatore e ora spunta l’occasione Cesc Fabregas per il 2026.

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano quella che è una situazione che fa tanto discutere per quello che sta accadendo e che potrebbe portare a dei nuovi problemi interni per un club che ora deve capire che direzione vuole prendere. Perché i rapporti con l’allenatore non sono dei migliori anche per i giocatori stessi e occhio al possibile colpo di scena, l’addio a fine stagione per puntare su un nuovo allenatore: Cesc Fabregas in pole.

Il nome di Fabregas è stato già accostato a tanti club importanti in Italia e all’estero. Perché il giovane allenatore del Como ha mostrato in questi anni grandi capacità, risultati e gioco moderno che piace alle migliori squadre.

Non è un caso che il nome di Fabregas sia finito nel mirino di squadre come Inter, Napoli, Milan, Juventus in Italia, ma anche tante altre società in Europa che hanno provato a prenderlo già in estate. Alla fine lui ha rifiutato per restare in Serie A ancora con il Como e completare un percorso di crescita notevole che ora può proiettare la società verso un futuro importante.

Calciomercato: Fabregas cambia squadra, lo vuole una big d’Europa

Allo stesso tempo però Fabregas dovrà presto trovare anche una propria nuova strada anche altrove se vorrà fare il definitivo salto di qualità e occhio a quella che può essere per lui una grandissima occasione.

Si parla tanto di quello che sta accadendo in casa Barcellona con l’allenatore Hansi Flick che può andar via a fine stagione. Rottura interna tra il tecnico e alcuni giocatori che non andrebbero d’accordo con la propria guida in campo e tra questi, su tutti, il fuoriclasse Lamine Yamal.

Tante le polemiche e i casi che hanno fatto discutere e ora occhio a quello che può accadere perché a fine stagione Flick e il Barcellona possono dirsi addio con Fabregas che può essere uno dei seri candidati per la panchina dei blaugrana.

Lo stile di gioco di Fabregas convince un club come il Barcellona e la sua giovane età aiuta, ancor di più pensando che è un ex Barcellona ed uno di quelli da grande empatia con i suoi calciatori.