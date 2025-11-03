Donadoni di nuovo in panchina: è la scelta della società, arriva la svolta

Roberto Donadoni è pronto a vivere una nuova esperienza in panchina. Ecco le ultimissime riguardo il ritorno del tecnico, che è finito nel mirino della proprietà che è pronta a convincere l’ex ct.

Fermo dal 2020, dopo l’esperienza in Cina, l’ultima avventura di Donadoni in Italia risale al 2018. Parecchio tempo fa, dunque, con l’ex centrocampista che adesso è pronto a mettersi in discussione in una storica piazza del calcio italiano che è alla ricerca di una svolta per la propria stagione.

Ecco perché c’è bisogno di un nome forte che sappia dare entusiasmo ad una tifoseria ormai sconfortata dagli ultimi risultati ed anche lo spogliatoio ha bisogno di una spinta che può arrivare proprio da Roberto Donadoni.

Arrivano conferme sulle intenzioni della proprietà di puntare proprio sull’ex ct della Nazionale italiana, che a distanza di anni vuole tornare protagonista proprio nel nostro campionato.

Donadoni torna in panchina: dove sta andando

L’ultima esperienza in panchina risale al 2020, alla guida dello Shenzhen. In Italia, invece, manca dalla stagione 2017-2018, quando concluse la stagione al quindicesimo posto in classifica a Bologna.

Infatti, come riportato anche da Matteo Moretto, la dirigenza è ad un passo dal raggiungere l’accordo per portare allo Spezia Donadoni che può sostituire Luca D’Angelo.

Donadoni Spezia: è tutto vero

Sono ore decisive per la panchina dello Spezia con la società pronta a sollevare dall’incarico Luca D’Angelo. Il mister, finito già in discussione nelle scorse settimane, questa volta può essere esonerato per davvero. La verò sorpresa, però, riguarda il sostituto con la dirigenza che ha avviato i primi contatti per Roberto Donadoni che è pronto a rilanciarsi proprio in Serie B.

A 62 anni, con un lungo passato in panchina con società come Livorno, Napoli, Cagliari, Parma e Bologna, l’ex centrocampista ha guidato anche la Nazionale italiana.

Adesso sulla sua strada c’è una nuova sfida, non proprio facile visto che ad oggi lo Spezia è ultimo in classifica in Serie B, dopo 11 giornate. Una piccola impresa, dunque, per provare a risalire la classifica e riportare la squadra nelle zone alte.