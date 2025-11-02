Colpo a zero dalla Germania: firma in Serie A già a gennaio

Il calciomercato dei parametri zero starebbe già cominciando a muovere le prime pedine importanti in vista della prossima estate.

Basti pensare che una grande di Serie A avrebbe messo gli occhi su un campione, in scadenza, della Bundesliga, giocatore in grado di poter fare la differenza grazie alle sue qualità tecniche. Ed è per questo che la dirigenza si starebbe muovendo su questo fronte, con l’obiettivo di ottenere il sì dell’attaccante nelle prossime settimane, così da procedere con la firma già a gennaio, così da anticipare tutti, concorrenza e rinnovo compreso.

Colpo a zero dalla Germania

È presto per parlare di calciomercato, eppure ci sarebbero alcune società che su questo fronte si starebbero già muovendo. Tra queste rientra una grande di Serie A, al lavoro per cercare di portare in Italia uno dei giocatori più forti della Bundesliga, che fra le altre cose è in scadenza il prossimo giugno.

Inutile dire che sul calciatore ci sarebbe l’interesse di mezza Europa, ma essendosi mossa d’anticipo la società italiana potrebbe avere accumulato un vantaggio importante che sfrutterà nelle prossime settimane per strappare il sì definitivo del ragazzo. Ovviamente è un attimo che l’ottimismo si trasformi in delusione, anche perché stiamo parlando di un profilo internazionale sul quale presto si muoveranno alcune delle migliori società al mondo, non solo d’Europa. E a quel punto sarebbe meglio guardarsi le spalle anche dall’Arabia Saudita, ma il Vecchio Continente resta una priorità per il calciatore.

Ed ecco che entra in gioco il Milan, che alla ricerca di un profilo tuttofare per il suo attacco, potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di allacciare i contatti con l’entourage di Julian Brandt, classe 1996 in scadenza con il Borussia Dortmund il prossimo giugno.

Svelato quando firmerà il giocatore

Julian Brandt potrebbe essere il colpo a sorpresa del Milan nel prossimo calciomercato. Guai però al tranello, visto che eventualmente il fantasista tedesco sbarcherebbe in Italia solo in estate, visto che stiamo parlando di una possibile operazione a parametro zero.

Per caratteristiche e costi, comunque, Brandt rappresenta una vera e propria opportunità che il Milan potrebbe non lasciarsi scappare, anche se tra i giocatori in scadenza il preferito di Tare e Allegri resta sempre e solo uno: Dusan Vlahovic. Arrivare al serbo si fa però sempre più complicato, ed è per questo che la candidatura del tedesco potrebbe prendere sempre più quota nelle prossime settimane, col classe 1996 libero di firmare un pre contratto con il Milan tra qualche mese, sempre che l’interesse del Diavolo si concretizzi.