Inter, il nuovo difensore dal Borussia: affare da 40 milioni

L’Inter è a caccia di un nuovo difensore e l’affare può piazzarlo col Borussia Dortmund, magari già nel mercato di gennaio.

La situazione contrattuale, al momento, non vede fretta nel club e nel calciatore, di rinnovare gli attuali accordi. La verità però è che, con una scadenza al 30 giugno 2027, il club vorrebbe evitare di vedere il suo valore di mercato calare drasticamente, proprio perché gli altri club consci di quella che è la sua situazione senza futuro al club della Bundesliga.

A piazzare il colpo, dunque, potrebbe essere l’Inter. Mettendosi in corsa con gli altri club che lo cercano, tra i top d’Europa, l’offerta dell’Inter potrebbe essere vantaggiosa perché possibile con uno scambio, qualora il Dortmund dovesse essere interessato all’operazione di scambio alla pari o se vorrà i 30-40 milioni dell’attuale valore di calciomercato del giocatore.

Inter, affare col Dortmund: ipotesi scambio

Ipotesi scambio per l’Inter con il Borussia Dortmund. Si tratterebbe di un’operazione che può portare il centrale Bisseck al BVB in cambio del difensore della Germania.

Uno scambio tutto tedesco insomma e con il difensore che fino a questo momento, all’Inter, ha vissuto diversi alti e bassi. Tant’è che, malgrado il lavoro che sta facendo Chivu, può dire addio e magari già a gennaio.

A quel punto occhio alla possibilità di spedire Bisseck in Germania, nello scambio con Nico Schlotterbeck all’Inter. Il talento del Borussia Dortmund è al centro delle voci di calciomercato, con la possibilità del “solito” grande salto al Bayern Monaco oppure in uscita, per l’approdo in un altro campionato e lontano dalla sua Germania.

Le cifre e i dettagli dell’operazione col Borussia Dortmund

Vorrebbe monetizzare il Borussia Dortmund, qualora dovesse confermarsi la scelta di salutare il proprio difensore, per non tarpargli le ali. Il passaggio all’Inter permetterebbe a Nico Schlotterbeck di alzare ulteriormente l’asticella del suo livello, tant’è che la valutazione sulla separazione, riguarderebbe diversi club.

Tra il Bayern Monaco e il Barcellona, occhio alle ipotesi europee, come hanno fatto sapere da Fichajes.net. Ma l’opzione che si apre all’Inter, può vedere “avvantaggiata” proprio la formazione allenata da Chivu considerando che per i club verrebbe fuori quello che è uno scambio quasi alla pari e che porta Bisseck in Germania, vecchio pallino oltretutto proprio del club di Dortmund.