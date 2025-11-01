Infortunio in Napoli Como: come sta, svelate le sue condizioni

Subito una tegola per il mister, durante la partita Napoli Como si fa male un titolare. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche del ragazzo, costretto a lasciare il terreno di gioco.

Problema fisico e cambio immediato. Succede durante la sfida di campionato Napoli Como con il giocatore che ha subito richiamato l’attenzione della panchina, con l’allenatore che non ha potuto far altro che sostituirlo per evitare ulteriori problemi.

Una vera e propria tegola che arriva in un momento particolare della stagione. Ecco tutti i dettagli.

Ancora un infortunio. L’ennesimo di questa stagione. Una vera e propria sfortuna si è abbatuta sulla squadra con l’allenatore che anche nella sfida di oggi ha dovuto fare a meno di un titolare che è stato costretto a chiedere il cambio nel corso del primo tempo.

Infortunio serio durante Napoli Como: come sta il giocatore

Siamo ancora all’inzio della stagione ma per l’allenatore pare di essere già a metà annata, considerando la lista degli infortunati.

Un elenco lungo al quale si aggiunge anche il centrocampista, che si è fatto male nel corso della sfida di campionato Napoli Como.

Il momento non è dei migliori sotto questo punto di vista con chi rientra e chi esce a causa di uno stop, dovuto anche alle tante partite giocate fino a questo momento.

Adesso che è tornato a disposizione il titolarissimo Lobotka, la sua riserva Gilmour si fa male ed esce contro il Como. Uno stop che preoccupa e che ha spinto conto a sostituirlo e mettere al suo posto Elmas.

Gilmour infortunio Napoli Como

Infortunio per Gilmour che è stato costretto a chiedere il cambio nel corso della sfida contro il Como. Il centrocampista, titolare visto che Lobotka non è ancora al meglio, durante il primo tempo ha chiesto la sostituzione dopo un problema fisico.

Rimasto a terra dopo un colpo, ha subito chiamato l’attenzione della panchina e chiesto il supporto dei sanitari. Dopo un rapido check da parte dello staff sanitario del Napoli, Gilmour è stato sostituito perché ritenuto non in grado di poter continuare la partita.

Al suo posto, nel ruolo di regista, Conte ha inserito Elmas. Adesso c’è attesa riguardo le sue condizioni con le prime sensazioni che non sono positive. Si tratta, infatti, di un problema muscolare all’adduttore. Gilmour è uscito dal campo zoppicando e si attendono ulteriori esami per capire le sue condizioni.