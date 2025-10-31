Sucic subito via, scambio con il Real Madrid: chi prende l’Inter

L’Inter si gode il talento di Petar Sucic ma inizia già a valutare il futuro e a guardarsi intorno perché ci sono i primi pericoli in arrivo.

Le prestazioni del centrocampista croato con l’Inter fino a questo momento sono state sempre positive e contro la Fiorentina ha anche trovato il suo primo gol in maglia nerazzurra con un’azione spettacolare che ha fatto il giro del mondo. Sucic è giovanissimo e con ampissimi margini di crescita: si tratta di uno dei migliori talenti del nostro calcio che con Tudor può ancora crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista.

Il futuro di Sucic è già un rebus in questo momento perché sulle sue tracce si è già messo il Real Madrid che è pronto a fare follie per acquistarlo.

Calciomercato Inter, Sucic già verso l’addio? Le ultime

Petar Sucic si è calato subito perfettamente nella realtà interista. Ha fatto bene sin dalle prime partite, si è ritagliato un posto importante nelle gerarchie di Chivu e ora sta iniziando a raccogliere tutti i frutti del suo lavoro italiano.

Le qualità di Sucic sono sotto gli occhi di tutti. Ha fatto benissimo in patria e l’Inter è stata la prima squadra a credere fortemente nel suo talento in estate.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter può perdere Petar Sucic a fine stagione: ci può essere uno scambio alla pari con il Real Madrid.

Il Real Madrid vuole Sucic: si può fare con lo scambio

“La mia opinione è che dopo l’Inter giocherà nel Real Madrid. Come Kovacic”, ha annunciato a TMW Sergej Jakirovic, allenatore dell’Hull City ed ex allenatore di Sucic da giovanissimo. Il campione croato sta iniziando a dimostrare il suo talento e presto può essere il suo momento di sedersi al tavolo coi grandi centrocampisti del mondo.

Il Real Madrid anche la scorsa estate aveva messo gli occhi su Sucic ma poi l’Inter è stata molto più rapida, brava e veloce a prendere il croato e inserirlo in un contesto che gli permetterà di crescere di giorno in giorno sempre di più.

Inter e Real Madrid a fine stagione possono ragionare su uno scambio tra Sucic e Camavinga. Il doppio colpo avrebbe del clamoroso e porterebbe innovazione e qualità a entrambe le squadre.

Camavinga primo obiettivo dell’Inter

A prescindere dal possibile scambio tra Sucic e Camavinga, il centrocampista francese è un reale obiettivo dell’Inter per la prossima stagione. Lo scrive fichajes.net, che riferisce che il club interista ha mostrato interesse per il jolly del Madrid e sta pensando al suo innesto.

Il Real Madrid ha fissato a 45 milioni il prezzo di vendita di Camavinga: non è tra i più utilizzati di Xabi Alonso e non è incedibile e l’Inter ci pensa sul serio.