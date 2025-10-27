Un ex Inter in panchina: l’ha proposto Nedved

Settimana importante sul fronte allenatore con l’ex Juventus Nedved che sta lavorando per portare in panchina l’ex Inter. Grazie ai suoi buoni rapporti, il dirigente ha proposto la figura del mister che è attualmente libero e senza contratto.

Stiamo entrando nel momento clou riguardo la scelta finale sul prossimo allenatore da prendere.

I prossimi giorni saranno già decisivi per quanto riguarda la decisione che dovranno prendere sul nuovo mister che avrà un compito non proprio facile sulla propria strada.

Ecco perché si cerca un profilo di esperienza che, in carriera, ha già vissuto momenti come questi ed in grado di risollevare le sorti di una squadra e di uno spogliatoio ormai spento.

Nedved è una figura importante che, dietro le quinte, continua a lavorare e nelle ultime ore arriva la notizia riguardo la proposta dell’ex campione del calcio ceco.

Nel mirino di Nedved c’è l’ex Inter che nei giorni scorsi è stato anche in Italia.

L’allenatore è considerato da Pavel l’uomo giustto per la squadra ed è per questo motivo che ha già avuto dei primi contatti interlocutori per capire i margini di manovra su questa operazione.

Chi porta Nedved? Arriva l’indizio sul prossimo mister

E’ un’idea di Nedved quella di portare in panchina l’allenatore interista, che da calciatore ha unito il suo nome al club nerazzurro.

Si tratta di una suggestone che affascina anche tutti gli altri dirigenti che prossimamente dovranno riunirsi e decidere su quale nome puntare.

Anche perché ci si avvicina alla seconda sosta per le Nazionali e serve, dunque, un nuovo allenatore per poter iniziare al meglio il nuovo corso sportivo.

Infatti, nella Repubblica Ceca dopo la sconfitta contro le Isole Faer Oer è arrivato l’esonero da parte di Ivan Hasek.

Il commissario tecnico non è stato ancora sostituito con l’attuale presidente federale, David Trunda, che sta riflettendo sul prossimo nome da prendere. Sullo sfondo resta il candidato sponsorizzato da Pavel Nedved, che in patria è un vero e proprio punto di riferimento per il movimento calcistico ceco.

L’ex vice presidente della Juventus ha scelto un ex interista per la panchina della Nazionale della Repubblica Ceca.

Klinsmann in panchina: lo vuole Pavel Nedved

La Repubblica Ceca è a caccia di un nuovo ct, dopo l’esonero di Ivan Hasek. Jürgen Klinsmann è un serio candidato con Nedved che avrebbe già incontrato l’allenatore, che in carriera ha già guidato altre Nazionali: dalla Germania alla Corea del Sud passando per gli Stati Uniti.

Fermo da un po’, è reduce proprio dall’esperienza in Asia con la Nazionale coreana. Si sta guardando intorno e nell’ultimo periodo è stato avvistato in Italia per seguire il figlio Jonathan che gioca nel Cesena.

Al secondo posto nel gruppo L, la Repubblica Ceca è a meno tre dalla Croazia che guida il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali.

L’obiettivo, per la Federazione, è trovare un nuovo commissario tecnico, giusto in tempo per la prossima sosta per le Nazionali.