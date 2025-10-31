Juventus, guai per Spalletti: subito 2 infortuni, i tempi di recupero

Pessime notizie per la Juventus che perde per infortunio due calciatori fondamentali e ora Spalletti alla prima in panchina con i bianconeri è già in difficoltà.

Niente da fare, continuano ad esserci grossi dubbi su quelle che sono le condizioni di Yildiz che si è infortunato al ginocchio e si porta dietro diversi problemi che non sembra essere ancora risolti. Infatti, per la prossima partita della Juventus c’è la conferma che il talento turco starà fuori per la partita contro la Cremonese, la prima di Spalletti con i bianconeri.

Una situazione che mette ansia a tutti e ora si cerca di capire come risolvere la questione Yildiz, ma c’è anche un altro giocatore della Juventus che si è infortunato e non sarà disponibile per la prossima partita di campionato contro la Cremonese.

Infortuni Juventus: due assenze con la Cremonese

Pessime notizie in vista di Cremoense-Juve, alla prima di Spalletti sarà assente Yildiz e non solo. Il club bianconero deve fare i conti ancora con altri infortuni pesanti.

Guai per Luciano Spalletti e la Juventus che alla prima in panchina dovrà fare a meno del talento Yildiz e Kelly che non sono convocati per Cremonese-Juve. La conferma arriva direttamente da Sky Sport che ha svelato quella che è una notizia pessima per i tifosi bianconeri e tutti gli appassionati del gioco del Fantacalcio, dove non potranno schierare proprio il talento turco per la prima di Spalletti.

Yildiz sembra essere uno dei punti fermi e centrali del progetto di Spalletti alla Juventus, riportandolo nella zona centrale sulla trequarti, ma proprio alla prima in panchina del nuovo allenatore non ci sarà il talento che sarà out.

Yildiz ha da diverse settimane un problema al ginocchio e per una scelta conservativa in vista anche della Champions League è arrivata la decisione da parte di Spalletti di non convocarlo per Cremonese-Juventus.

Assente anche Kelly che non potrà giocare la prossima di campionato a causa di un affaticamento muscolare, continua l’emergenza in difesa per la Juventus e ora Spalletti è alle prime difficoltà sulla panchina bianconera.