Juve, non solo Spalletti: Chiellini annuncia un altro arrivo

Giorgio Chiellini annuncia le novità in casa Juventus, chiedendo calma, quando ne parla a Dazn di Luciano Spalletti.

Dagli studi della piattaforma streaming, Giorgio Chiellini parla nei minuti che hanno anticipato il calcio d’inizio di Juventus-Udinese, gara che all’Allianz Stadium vede Brambilla andare in panchina in attesa di Luciano Spalletti, che sarà probabilmente annunciato tra questa sera e domani ufficialmente dalla Juventus.

Nella sua intervista tocca diversi temi e, dopo aver ringraziato pubblicamente Igor Tudor, ha parlato di quello che sarà il piano futuro della Juventus, da qui a qualche mese, con un altro arrivo oltre a quello di Luciano Spalletti, per ripartire e lavorare in questo anno che definisce di “costruzione” alla Juventus.

Chiellini va cauto su Spalletti: la sua risposta sull’arrivo alla Juventus

Ci va cauto, giustamente, perché tocca aspettare le firme e l’ufficialità, che saranno roba soltanto del post Juve-Udinese.

Ne parla apertamente e risponde così Giorgio Chiellini, quando gli viene chiesto della scelta fatta in merito all’esonero di Tudor e sulla decisione di affidare poi la panchina a Luciano Spalletti: “Innanzitutto andiamoci calmi, per certe cose bisogna aspettare. Intanto ringraziamo Tudor per quanto ha fatto perché tornare in Champions League era tutto tranne che scontato”.

Ma dunque, quando sarà ufficiale l’arrivo dell’ex allenatore del Napoli ed ex CT della Nazionale? Al seguito di Juve-Udinese, sarà possibile capire se arriva l’ufficialità o se toccherà aspettare la giornata di domani per vedere Spalletti come nuovo allenatore, confermato, dal sito ufficiale dei bianconeri.

Non solo Spalletti: chi altro arriva, l’annuncio di Chiellini

Oltre a Spalletti, come spiega Chiellini a Dazn nel pre-partita di Juve-Udinese, arriverà un’altra figura importante in bianconero.

Come annunciato dal dirigente e leggenda dei bianconeri, si sta lavorando anche sulla scelta del nuovo ds da inserire nell’organigramma della società. Una scelta che verrà presa e annunciata nel giro di settimane, se non mesi, considerando quella che è la dichiarazione fatta da Chiellini. Tra i principali candidati per il ruolo, in ogni caso, c’è Johannes Spors, che fu scopritore di Retegui al Genoa e poi di Openda, col secondo che lo ritroverà proprio in bianconero a quel punto. Chissà che non possa, poi, riportare anche Retegui in Serie A dopo il passato vissuto dallo stesso dirigente tedesco in Liguria.