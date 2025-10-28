Sorloth in Serie A, dice basta a Simeone: arriva per 30MLN

Alexander Sorloth è il nome nuovo per le big di Serie A che hanno bisogno di un nuovo centravanti nel calciomercato di gennaio.

L’attaccante norvegese è tra i più determinanti del mondo del calcio ma il suo impiego con Diego Simeone non è quello che vorrebbe e per questo motivo l’addio nel mercato di gennaio potrebbe essere una soluzione utile al suo futuro immediato, anche per prepararsi al meglio in vista dell’estate e del Mondiale con la sua Norvegia.

Anche in estate si è parlato di interessamenti concreti delle squadre di Serie A per Sorloth ma poi nessun club ha avuto la forza di procedere, puntando su altri obiettivi.

Calciomercato: colpo Sorloth in Serie A a gennaio

Alexander Sorloth è spesso decisivo anche con l’Atletico Madrid quando scende in campo. L’attaccante norvegese è capace di cambiare le partite a gara in corso o anche quando gioca dall’inizio: è un bomber di razza che sa fare la differenza ad altissimi livelli, come ampiamente dimostrato nel calcio spagnolo.

Il futuro di Sorloth può essere in Serie A a partire dal mercato di gennaio in poi. Il norvegese non è quasi mai la prima scelta in attacco dell’Atletico Madrid e per questo si sta guardando intorno per cambiare il suo futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, si è aperta la strada che porta a Sorloth in Serie A a gennaio.

Sorloth obiettivo del Milan: contatti in corso

Ci sono tanti nomi che orbitano intorno al calciomercato delle grandi squadre italiane ma quello di Alexander Sorloth è pronto a tornare prepotentemente di moda nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Alexander Sorloth è uno dei nomi per il Milan nel mercato di gennaio. Massimiliano Allegri ha bisogno di un nuovo attaccante perché Santiago Gimenez non sta dando le garanzie necessarie che si aspettava il tecnico livornese.

Sorloth è uno dei nomi che il Milan segue sin dalla scorsa estate ma ora è lo stesso norvegese che sta aprendo alla soluzione rossonera, dopo aver visto e constatato che il club è in lotta per lo Scudetto e avrà un futuro brillante.

Sorloth al Milan: le cifre dell’affare

Sorloth è uno dei nomi in cima alla lista del Milan per il calciomercato di gennaio. Ci sono tanti fattori che possono convincerlo a firmare subito, in primis quello di una carriera più lunga nel calcio eurpoeo, visto che firmerebbe un contratto fino al 2030.

L’Atletico Madrid cederà Sorloth solo di fronte a un’offerta da 30 milioni, vale a dire la stessa cifra che il Milan chiede per la cessione di Santiago Gimenez nel mercato invernale.