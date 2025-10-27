Dimissioni Tudor: la Juventus ha le mani legate, il motivo

La Juventus di Igor Tudor può essere arrivata alla fine della corsa, adesso il club bianconero rischia seriamente che possa essersi complicato il progetto che può essere dichiarato fallimentare.

Come? Con una mossa da parte dell’allenatore che può presentare le dimissioni o con la Juve che può esonerarlo, ma sono queste le ore calde e delicate per una decisione definitiva che può far saltare il banco in casa bianconera. Perché il momento è più che delicato visto quello che è accaduto nelle ultime settimane.

8 partite di stagione tra campionato e Champions senza vittorie sono un grave passo indietro rispetto l’inizio di stagione e ora c’è il rischio che possa arrivare una scelta fin troppo negative nei confronti proprio dell’allenatore. Perché Tudor può essere il primo a pagare con l’esonero, ma occhio alla dimissioni.

Dopo anni deludenti e senza lottare per lo scudetto che ci si aspettavano ben altri risultati dal club bianconero e ora c’è la sensazione che possano arrivare dei nuovi passi indietro anche con il progetto di Tudor che non sembra dare speranze e sensazioni positive in vista del futuro.

Juventus, dimissioni Tudor: si aspetta una mossa

La Juventus è caduta anche contro la Lazio, si parlava di due banchi di prova importanti per Tudor contro Real Madrid e Lazio e sono entrambi falliti con una sconfitta. Ora c’è la sensazione che ci sia bisogno di una mossa decisiva.

Perché vengono fuori dei nuovi indizi su quello che sarà il futuro di Tudor che in conferenza stamp dopo Lazio-Juve ha smentito la voce sulle dimissioni. Per questo motivo che la Juventus sarà costretta ad esonerare l’allenatore se vorrà chiudere i rapporti con lui.

La Juve dovrà esonerare Tudor e continuare a pagare il suo stipendio per i prossimi anni. Un altro tecnico a libro paga e diventa difficile per il club bianconero sostenere questa situazione, ora il club ha le mani legate e potrebbe spingere l’allenatore alle dimissioni.

Le prossime ore saranno decisive per capire se arriveranno a cavallo della prossima partita le dimissioni di Tudor o un esonero da parte della Juve.