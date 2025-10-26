Paura in campo per Berardi: primi aggiornamenti dall’ospedale

Durante Sassuolo-Roma è stato sostituito Berardi per un problema alla testa e sono arrivati accertamenti medici dall’ospedale.

Domenico Berardi subito è stato trasferito in ospedale e in via del tutto precauzionale, per quanto successo in campo durante la sfida che si è giocata quest’oggi a Reggio Emilia contro l’attuale capolista della Serie A assieme al Napoli.

È stato prontamente sostituito in Sassuolo-Roma e i primi accertamenti dall’ospedale hanno confermato che non si tratta di nulla di grave. Solo paura e spavento per fortuna per quanto successo in campo e con Berardi che ha pure pubblicato un messaggio sui social, per tranquillizzare tutti, direttamente dall’ospedale.

Berardi in ospedale: cos’è successo in Sassuolo-Roma

Berardi è stato trasportato in ospedale per accertamenti medici. E stando a ciò che è stato detto prima da Grosso in un’intervista e poi da Berardi stesso in una storia pubblicata su Instagram, i tifosi possono stare tranquilli. Chiaro è che arriverà anche un comunicato ufficiale del Sassuolo, per far conoscere le condizioni mediche precise proprio del calciatore italiano.

All’inizio del secondo tempo, dopo uno scontro aereo con Bryan Cristante, è caduto a terra in malo modo il giocatore del Sassuolo. Domenico Berardi ha battuto fortemente la testa a terra, finendo stordito e costretto al cambio.

Inevitabile, infatti, la sostituzione di Mister del club neo-promosso. Berardi è stato inquadrato dalle telecamere, con assistenza dello staff dei medici, ed è stato visto lasciare il campo abbastanza stordito, appunto, dall’impatto. Per questo motivo, lasciando il campo al subentrato Volpato, Berardi è stato portato in ospedale.

Il messaggio di Berardi sui social dopo gli accertamenti in ospedale

Ha mandato un messaggio sui social scrivendo “Tutto ok”, inquadrandosi con una foto steso sul lettino d’ospedale, per tranquillizzare tutti i suoi tifosi.

Domenico Berardi potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo, per poi tornare al 100% e a disposizione del Sassuolo, per quei fantallenatori che sperano di schierarlo quanto prima, considerando che ci sarà anche il turno infrasettimanale a brevissimo. Possibile che però lo stesso Berardi riposi, prima di tornare in campo e in allenamento nel prossimo week-end e saltando quindi il Cagliari giovedì, per poi prepararsi per la gara di lunedì contro il Genoa al Mapei Stadium. Sarà il Sassuolo, in ogni caso, a far conoscere gli eventuali tempi di recupero con un comunicato ufficiale che è atteso in serata.