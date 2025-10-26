Mal di pancia Yildiz, il motivo della rottura: chi prende la Juve

Kenan Yildiz è uno dei calciatori più forti al mondo ma il suo futuro può essere lontano dalla Juventus: è arrivato un punto di rottura.

L’attaccante turco è il faro della Juventus, l’uomo a cui spesso e volentieri si è affidato Igor Tudor per arrivare a risultati positivi in questa stagione e anche in quella scorsa. Ha fatto grandi passi in avanti ed è diventato un pilastro anche per lo spogliatoio, tanto da aver indossato la fascia da capitano per la prima volta in Champions League e da titolare al Bernabeu contro il Real Madrid.

Il futuro di Kenan Yildiz può essere ancora alla Juventus ma in questo momento è nato un problema davvero complicatissimo da gestire per lui e per il club.

Juventus-Yildiz: il rinnovo è ancora distante

La Juventus si è affidata totalmente al suo numero 10. Kenan Yildiz sta facendo benissimo anche in questa stagione ma può fare la differenza ad altissimi livelli ancora per molti anni.

Kenan Yildiz ha saputo fare benissimo con la Juventus, si è preso il club bianconero sulle spalle e vuole ripercorrere i passi del suo idolo Alessandro Del Piero. Ha già indossato la fascia da capitano e ha messo in mostra le sue enormi qualità ma ora non è detto che continuerà alla Juve.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus e Kenan Yildiz sono ancora distanti per il rinnovo del contratto: è sorto un problema che rischia di essere serio.

Yildiz lascia la Juventus? Arriva l’annuncio

La Juve vuole costruire il proprio futuro attorno a Yildiz e per questo intende fare di tutto per blindarlo. L’obiettivo dei bianconeri sarebbe quello di arrivare il prima possibile al rinnovo del contratto ma al momento la situazione non è ancora delineata.

Secondo quanto riferisce Sportitalia Yildiz vuole restare alla Juventus per ripercorrere le orme di Del Piero ma vuole anche garanzie sul progetto sportivo perché ci sono altri club come il Real Madrid che sono pronte a rilanciare per averlo.

Proprio questo è il possibile punto di rottura tra la Juventus e Yildiz. Le ambizioni del calciatore possono diventare più importanti di quelle del club e quindi il suo addio potrebbe essere effettivamente possibile in estate.

100 milioni per Yildiz: Fofana al suo posto

La Juventus cederebbe Kenan Yildiz per 100 milioni di euro. Sarebbe una cifra troppo importante per non accettarla e a quel punto ci sarà da andare a prendere un sostituto all’altezza.

Il nome in cima alla lista della Juventus come possibile sostituto di Yildiz è quello di Malick Fofana del Lione: il club francese lo valuta circa 30 milioni di euro.