Juve, Yildiz via a gennaio: il sostituto dal Barcellona

Kenan Yildiz rischia davvero la separazione dalla Juventus, stando a ciò che svelano dalla Spagna con l’assalto che si registrerà a gennaio.

Come informano da Fichajes.net, la Juventus vorrebbe infatti assicurarsi il rinnovo prima di gennaio, così da blindare il giocatore e convincerlo alla permanenza. Perché l’interesse delle big d’Europa, a cifre anche importanti, potrebbero spingere il giocatore a chiedere il “via libera” per separarsi dalla Juve, di fronte alla possibilità di giocare titolare in uno dei top club che potrebbero aggiudicarselo in pieno inverno. E tra questi ci sarebbe appunto il Barcellona.

Il club catalano va a caccia di un nuovo innesto, con la possibilità di liberare poi uno dei propri talenti che verrebbe considerato, a quel punto, come uno di quei calciatori ai quali la Juve può contare come occasione vera e propria di calciomercato. Chiaro è che Tudor e la Juve vorranno tenersi stretto il cartellino di Yildiz, ma non ad ogni costo. Perché poi, a tre cifre, l’offerta che arriva per il turco sarà difficilmente rifiutabile.

Calciomercato Juventus: Yildiz al Barcellona, l’ipotesi

L’ipotesi è quella di vedere Yildiz al Barcellona, come hanno informato i media spagnoli. Ma poi, chi prende la Juventus al suo posto? Per quanto riguarda l’incasso – che permetterà poi ai bianconeri di investire -, qualora dovesse vendere Yildiz ai blaugrana o comunque ad un top club come il Liverpool che pure si è interessato al turco, le cifre sono da capogiro.

Pare siano intenzionati, i club sulle tracce di Yildiz, a spendere più di 100 milioni di euro per portarsi a casa il cartellino della stellina bianconera. E, superfluo quasi da aggiungere, sarà poi portato a cifre completamente diverse da quelle attuali, quello che è il suo contratto.

La Juve sta provando a spingersi verso un adeguamento da 4-5 milioni di euro fino al 2030, aumentando di un anno gli accordi contrattuali con Yildiz. Il club catalano e altri top al mondo, invece, sembrano disposti a fargli firmare un accordo da 10 milioni di euro a stagione.

Chi sceglie la Juventus al posto di Yildiz: la soluzione dal Barcellona

Dovesse andare al Barcellona, Kenan Yildiz, è chiaro che poi sarà evitato il riscatto di Marcus Rashford, che tornerà al Manchester United a quel punto. E la Juve potrebbe scegliere di provarci, per 30-35 milioni di euro, sul fuoriclasse britannico.

L’unico ostacolo, ad oggi, è rappresentato dall’ingaggio che è elevatissimo. Ma per tornare a vivere gli alti livelli, che comunque sta vivendo al Barcellona alternandosi con le stelle del club blaugrana, potrebbe accettare l’idea di calarsi lo stipendio per indossare la 10 che erediterebbe, a quel punto, da Kenan Yildiz in uno “scambio di maglie” al Barcellona.