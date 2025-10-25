Zirkzee trova squadra in Serie A: ha già detto no al Milan

Joshua Zirkzee non è riuscito a prendersi il Manchester United e ora è pronto a tornare in Serie A dalla porta principale: firma un nuovo contratto.

L’attaccante olandese ha fatto benissimo nei suoi anni in Serie A con la maglia del Bologna e poi ha deciso di fare il grande salto di qualità accettando la sfida Man United in un momento storico in cui i Red Devils faticano a trovare la quadra e diventa difficile esprimersi per tutti i calciatori. I risultati del club inglese sono sotto gli occhi di tutti da anni e anche l’ex Bologna rappresenta un flop totale.

A gennaio Zirkzee vuole lasciare il Manchester United per tornare in Serie A: ci sono già stati contatti positivi con una big del nostro campionato.

Calciomercato, Zirkzee pronto al ritorno in Serie A

Le prestazioni di Zirkzee con il Manchester United hanno lasciato parecchio a desiderare, così come quelle di tutti gli attaccanti passati per Old Trafford negli ultimi anni. L’olandese pensava e sperava di poter cambiare le carte in tavola con il suo estro ma è caduto anche lui nel tranello nascosto dello United e ora non riesce più a ritrovare se stesso.

Zirkzee teme di poter perdere il Mondiale con l’Olanda e quindi vuole lasciare il Manchester United il più velocemente possibile.

Secondo le ultime notizie di mercato, a gennaio Zirkzee può tornare in Serie A: in estate aveva già rifiutato un approccio concreto del Milan.

Zirkzee in Serie A: c’è la Roma alla finestra

Joshua Zirkzee ha bisogno di una nuova sfida, di una squadra che crei tanto in zona offensiva e di accerchiarsi di calciatori che stimolino il suo modo di stare in campo e le sue caratteristiche e qualità. Con lo United non riesce a trovare minimamente il terreno fertile per esprimersi al meglio e per questo ha aperto le porte al ritorno in Serie A.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Roma sta pensando di prendere Joshua Zirkzee a gennaio. Gian Piero Gasperini è fortemente deluso da Artem Dovbyk e da Evan Ferguson e sta pensando a un cambio di strategia offensiva a metà campionato.

Zirkzee rappresenterebbe il mix perfetto per Gasperini che cerca un attaccante che sappia fare gol ma soprattutto che sappia costruire il gioco in zona offensiva e rendere la manovra estremamente coinvolgente.

Affare Zirkzee-Roma: il piano per riportarlo in Serie A

Il Manchester United apre le porte alla cessione di Zirkzee alla Roma ma vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo. L’ostacolo economico è molto importante per i giallorossi che, però, hanno un piano ben preciso.

L’idea è quello di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni totali ma l’obbligo scatterebbe solo con la qualificazione in Champions League, altrimenti il prestito si rinnoverebbe di un altro anno con la stessa formula ma a 40 milioni.