Dal Real Madrid in Serie A: bomber per Gasperini

La Roma aspetta ancora Evan Ferguson: contro il Lille altra prova incolore del centravanti irlandese

Dopo essersi messo in mostra durante la preparazione estiva, Evan Ferguson è stato finora autore di un inizio di stagione dir poco anonimo.

È passato quasi un anno dall’ultimo gol di Evan Ferguson in competizioni ufficiali. L’attaccante irlandese, infatti, non va a segno in partite ufficiali dal 26 ottobre del 2024, quando realizzò la rete del momentaneo 2-0 del Brighton sul Wolverhampton prima della rimonta dei Wolves nel finale di partita. A partire da quel momento, il centravanti classe 2004 non ha più trovato la via del gol, se non in amichevole.

E in estate, dopo il suo arrivo in prestito dal Brighton, aveva mandato segnali più che incoraggianti proprio in occasione dei consueti test pre-campionato. Da quando è iniziata la stagione ufficiale, però, Evan Ferguson non ha più trovato la via del gol, con un bottino di zero marcature in sette partite ufficiali giocate con la maglia della Roma tra campionato ed Europa League. Anche stasera, in occasione della sfida con il Lille, il giocatore ex Bohemians e West Ham ha deluso.

Calciomercato Roma, un nuovo attaccante dal Real Madrid

Se il rendimento di Evan Ferguson dovesse continuare a essere deludente nel corso delle prossime settimane, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara potrebbe essere costretto a tornare sul mercato degli attaccanti a gennaio in modo da garantire al tecnico Gian Piero Gasperini un rinforzo che possa fornire le giuste garanzie nel reparto avanzato.

In tal senso la Roma potrebbe fare un tentativo per Gonzalo Garcia, attaccante spagnolo classe 2004 di proprietà del Real Madrid. Il giovane centravanti, autore di quattro gol in sei partite giocate al Mondiale per Club, è finito nel mirino di diverse società spagnole, in particolar modo Real Oviedo e Celta Vigo. La Roma, chiaramente, potrebbe rappresentare una soluzione più invitante per il giocatore che potrebbe così avere anche la possibilità di giocarsi le su chance in Europa anche alla luce delle poche garanzie offerte da Artem Dovbyk in termini di rendimento.