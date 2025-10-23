Roma, scelto il nuovo attaccante: c’è anche l’annuncio

Nel pre partita di Europa League la Roma è uscita allo scoperto svelando le proprie carte in vista del prossimo gennaio.

Il discorso è semplice: gli attaccanti faticano a trovare la via del gol, diventato un vero e proprio “problema“. Ovviamente la speranza è che da qui ai prossimi mesi le cose possano cambiare, in meglio, ma la sensazione è che sia preferibile cominciare a muoversi con largo anticipo, cosa che la Roma avrebbe cominciato a fare avendo individuato in un giovane, e micidiale, attaccante della Ligue 1 il profilo ideale dal quale ripartire non dalla prossima stagione, ma addirittura da gennaio.

La Roma ha scelto il nuovo attaccante

Le dichiarazioni del direttore sportivo Frederic Massara nel pre partita di Roma-Viktoria Plzen sono state chiarissime: “I gol sono un problema”. Frase da analizzare sotto la lente di ingrandimento, perché il dirigente giallorosso potrebbe aver voluto lasciare intendere anche che gli interpreta il ruolo di prima punta non è adatto.

Né Ferguson né Dovbyk sono riusciti a trovare la via del gol, e passati due mesi dall’inizio della stagione è più di un semplice problema. La Roma già starebbe lavorando per trovare una soluzione, che a quanto pare non risiede né nell’uno né tanto meno nell’altro giocatore, bensì in un terzo, profilo super interessante, e giovane, sul quale la dirigenza giallorossa avrebbe messo gli occhi in vista del prossimo calciomercato.

Rifacendoci alle parole di Massara ai colleghi di Sky, potremmo dunque pensare che la Roma a gennaio potrebbe fare un attaccante, e chissà che questo non possa essere il classe 2002 dello Strasburgo Joaquin Panichelli, l’attuale capocannoniere della Ligue 1. Giocatore forte fisicamente, glaciale sotto porta, che ricorda un lontanamente Batitusta, quindi un tipo di profilo che potrebbe tornare più che utile alla Roma di Gasperini, considerando come stanno andando le cose.

Affare da 12MLN: si chiude già a gennaio

Il nuovo numero 9 della Roma potrebbe essere Joquin Panichelli, giovane attaccane dello Strasburgo finito un po’ nel mirino di tutto dopo l’incredibile doppietta al Paris Saint Germain di settimana scorsa. Sull’argentino si sarebbe però già registrato l’interesse del Milan, che comunque non sarà né la prima né tanto meno l’ultima rivale della società giallorossa nella cosa a questo giocatore.

Stando a dati Transfermarkt il valore del cartellino di Panichelli dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro, ma è facile pensare che dopo un inizio di stagione del genere il club francese possa arrivare a chiedere addirittura il doppio per il cartellino dell’argentino, se non addirittura il triplo, sfruttando un po’ l’hype che si è creato attorno al suo nome. E a quel punto dipenderebbe tutto dalla Roma, che vendendo Dovbyk potrebbe però mettersi nelle condizioni di entrare seriamente in corsa.