Pronto l’esonero: arriva Eziolino Capuano in panchina

I campionati italiani sono a un passo da grandi cambiamenti: pronto un nuovo esonero e l’accordo in panchina con Ezio Capuano.

Il futuro di molti club sono a un passo da grandi cambiamenti in queste ore che separano dall’inizio della nuova giornata di campionato. Alcune società non sono riuscite a fare il passo giusto in avanti fino a questo momento e sono arrivate forti stangate, con i tifosi e la dirigenza che non sono affatto contenti di come sta andando la stagione.

A inizio campionato sono stati fissati gli obiettivi per tutte le squadre e chi oggi è in difficoltà rischia di dover cambiare immediatamente il futuro: c’è un nuovo cambio in panchina?