Fatto fuori dal Real Madrid: la Juve lo ha bloccato ieri

La Juventus ha grossi problemi di gestione in questo momento e per gennaio possono cambiare tante cose in positivo.

I bianconeri non sono riusciti nell’intento di inizio stagione di fare bene sin dal principio. C’erano tutti i presupposti per riuscirci, per far sì che la squadra tornasse a girare per come chiedeva Tudor e tutta la dirigenza. E all’inizio ci sono stati segnali estremamente positivi che hanno fatto ben sperare. Poi sono arrivate grosse difficoltà che non permettono di guardare al futuro con speranza e grande entusiasmo.

Il futuro della Juve passa anche dalle scelte di mercato e la trasferta a Madrid può aver sbloccato un affare che si può chiudere nel mese di gennaio.

Calciomercato Juventus: ci sono grossi problemi

Le ultime partite della Juventus non sono state affatto positive. Sono arrivati pochissimi punti e il mese di ottobre è stato horror sotto tutti i punti di vista. Inoltre si è eguagliato il record negativo di 7 partite di fila senza vincere, stabilito precedentemente nel 2009 dalla Juventus di Claudio Ranieri.

I problemi della Juventus sono ben noti al club e a Igor Tudor che sta cercando soluzioni e intanto ha chiesto alla società di acquistare nuovi calciatori nel mercato di gennaio per migliorare la rosa.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus vuole portare a Torino un nuovo calciatore dal Real Madrid: ci sono già stati contatti.

Juventus su Gonzalo Garcia: fatto fuori da Xabi Alonso

La Juventus vista a Madrid contro il Real di Xabi Alonso non è stata negativa ma i problemi offensivi dei bianconeri sono sotto gli occhi di tutti e andranno presto risolti.

Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, la Juventus ha chiesto informazioni al Real Madrid per Gonzalo Garcia. Il giovanissimo attaccante spagnolo è stato devastante al Mondiale per Club nei mesi estivi ma poi non è riuscito a convincere Xabi Alonso che sia lui uno degli uomini su cui puntare in questa stagione.

Gonzalo Garcia potrebbe firmare subito con la Juventus e prendersi il posto da titolare visto che l’attacco bianconero latita pesantemente di gol. Vlahovic può essere ceduto a gennaio e al suo posto può arrivare proprio lo spagnolo.

Gonzalo Garcia alla Juventus: le cifre

La Juventus studia il colpo Gonzalo Garcia dal Real Madrid per il mercato di gennaio. L’attaccante spagnolo ha convinto tutti durante l’estate ma la situazione è cambiata dopo il Mondiale per Club.

La Juve può acquistare Gonzalo Garcia per 25 milioni di euro, con una clausola di recompra a favore del Real Madrid per 40 milioni di euro attivabile dall’estate della stagione 2027/28.