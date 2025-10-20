Juventus, esonero Tudor: SKY conferma il nome del sostituto

Clamoroso colpo di scena in casa Juventus con la società che sta valutando davvero la possibilità di cambiare allenatore andando ad esonerare Igor Tudor per puntare su un nuovo allenatore.

Dopo l’esonero di Thiago Motta potrebbe arrivare un altro cambio in panchina in casa Juve. Perché adesso rischia forte anche lo stesso Igor Tudor che non ha iniziato bene la stagione e dopo pochissimi mesi è già messo in discussione con il suo lavoro che non ha convinto poiché i risultati non arrivano e ora sono troppe le partite senza vittoria per la sua Juventus.

In questo momento ci sarebbero delle valutazioni che potrebbe fare la società che in un primo momento avrebbe dato ancora conferma a Tudor per restare in panchina ad allenare la Juventus. Ma ora arrivano delle novità che potrebbero cambiare tutto.

Perché le prossime gare della Juventus diventano decisive per il futuro di Tudor che può essere messo a rischio esonero visto che si parla davvero di quello che può essere un nuovo allenatore per la Juve se i risultati dovessero restare questi deludenti delle ultime settimane.

Nuovo allenatore Juve: SKY conferma l’esonero di Tudor

Possibile svolta immediata in panchina alla Juventus, una notizia che potrebbe dare una vera scossa in tutto il campionato italiano perché ci sono delle conferme che arrivano in merito alla scelta del tecnico per l’esonero di Tudor e un nuovo allenatore.

Perché ci sono delle notizie che posono portare ad un cambio di programma alla Juventus che non pensava all’esonero di Tudor, ma ora ci sono delle novità che possono stravolgere tutto per il progetto bianconero.

In questo momento si valuta concretamente la scelta da parte di esonerare Tudor che dovrà affrontare Real Madrid e Lazio e in caso di altri risultati negativi che possono arrivare decisioni immediate come confermato anche da Sky Sport.

Il momento è delicato e in caso di esonero di Tudor la Juventus punterebbe su Raffaele Palladino, con anche Mancini e Spalletti che sono nomi in lista ma più complicati.