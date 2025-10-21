Occasione Endrick: lo prendono a gennaio, arriva in Serie A

Fuori dai piani del Real Madrid, l’attaccante classe 2006 è pronto a firmare con una big di Serie A. Ecco le ultimissime riguardo questa notizia di calciomercato sul colpo Endrick per gennaio.

Avvio di stagione da dimenticare per il calciatore brasiliano che non sta trovando per nulla spazio all’interno del Real Madrid.

Chiuso da una folta concorrenza, adesso i Blancos sono pronti a valutare la cessione del giovane talento che spinge per andare via anche per via del Mondiale.

Infatti, in queste condizione rischia di essere tagliato fuori dalla lista di Ancelotti. Ecco perché a gennaio ha chiesto al Real di andare via per giocare con maggiore continuità.

Una possibilità enorme per le squadre italiane che hanno già iniziato a lavorare per provare a prendere l’attaccante che in Serie A può davvero fare la differenza.

Arrivano conferme riguardo l’intenzione del Real Madrid di cedere Endrick che ormai è in rotta con la squadra di Xabi Alonso che ha dimostrato di voler puntare su altri giocatori anziché sul brasiliano.

Questa situazione rischia di mettere fuori gioco il giovane talento che chiede spazio anche perché ha intenzione di giocare i Mondiali con il Brasile il prossimo anno.

Ecco perché, visto che non ha mai giocato in questa stagione, Endrick è pronto a spingere per l’addio che potrà avvenire a gennaio.

Quale squadra italiana può prendere Endrick?

La premessa è d’obbligo, come in questi casi.

L’affare Endrick si può chiudere solo in prestito. Ad oggi, infatti, il Real Madrid sta pensando a questa formula per cedere il gioiello brasiliano.

Ecco perché chiunque voglia pensare di prenderlo deve fare i conti sulle condizioni poco agevole, anche perché c’è il rischio di valorizzare Endrick e di perderlo a giugno 2026. Il Real Madrid non fa sconti e non intende regalare il giocatore.

A prescindere da ciò, c’è chi in Italia sta pensando di ingaggiare Endrick in prestito. Ci sono stati dei contatti interlocutori con gli agenti del ragazzo, che sono a lavoro per trovare una destinazione adeguata al giocatore.

Endrick via dal Real, Juve, Roma e Milan su di lui?

Accostato già in estate alla Juventus, il Real Madrid non ha intenzione di cedere Endrick a titolo definitivo. I Blancos vogliono mantenere il controllo sul giocatore, che potenzialmente è un vero e proprio crack.

Una mina che può esplodere da un momento all’altro. Dopo aver investito quasi 50 milioni di euro, il Real Madrid ha intenzione di aspettarlo ed è per questo che è disponibile a cederlo in prestito.

Ci sono squadre interessate a Endrick? In Italia c’è la Juventus e la Roma così come il Milan. Tutte queste squadre hanno bisogno di fantasia e qualità in attacco e il brasiliano può risolvere i problemi di tutte e 3.

E’ un profilo da tenere in considerazione, un nome giusto che può far ballare la samba a molte squadre italiane.