Juve, il sostituto di Bremer arriva con la clausola: affare da 25MLN

È caccia al sostituto di Bremer, dopo le nuove difficoltà avute in questa stagione dal reparto difensivo dei bianconeri.

Il calciomercato di riparazione, in pieno inverno, servirà proprio a dare a Tudor quella che sarà una soluzione per evitare quanto è successo con Thiago Motta nel passato campionato perché, senza Gleison Bremer, i risultati hanno visto presto la situazione precipitare. Così come in questa stagione, con i bianconeri che continuano ad avere non poche difficoltà, che spingono Comolli ad intervenire per il calciomercato invernale.

Senza Bremer, che salterà diverse partite in questo girone d’andata, è caccia al nuovo difensore. Nonostante il rinnovo e l’affidabilità in difesa, è chiaro che non può bastare Rugani come unica alternativa in difesa, in questa situazione di emergenza. È per questo che a gennaio si riaccende una vecchia idea dell’ultima estate che, alla Juventus, arriverebbe attraverso il pagamento della clausola rescissoria.

Calciomercato Juve: il sostituto di Bremer dal mercato invernale

È emergenza in casa Juventus, per quanto riguarda la situazione che stanno vivendo i bianconeri sull’infortunio di Gleison Bremer.

Il centrale brasiliano, tra i più importanti non solo della rosa bianconera, ma anche tra i difensori dell’intero campionato, è uno dei problemi più importanti di questo primo scorcio di campionato. Tant’è che la Juve sta già pensando a come rimpiazzarlo. Per farlo, dovrà insistere con un colpo importante, a cifre dispendiose per quella che è la soluzione che si presenta dal mercato invernale. Non andando quindi su un’operazione low cost, oppure dal mercato degli svincolati, ma attraverso un’operazione che sarà realizzabile grazie al pagamento della clausola rescissoria.

Si tratta del difensore centrale dell’Osasuna, il classe 2001 Enzo Boyomo. Rappresentava, lo stesso calciatore francese, un’idea già per il mercato estivo della Juventus che alla fine, facendo altre valutazioni, ha scelto di investire il proprio budget economico in altri reparti.

Chi è il centrale che ha stregato la Juve: ritorno di fiamma

Si tratta di uno dei migliori centrali del campionato spagnolo e, come fanno sapere da Fichajes.com, su di lui ci sarebbe l’interesse di mezza Europa. E la Juventus è tra le squadre candidate a prenderlo.

La possibilità è quella di versare nelle casse del club della Liga una cifra intorno ai 25 milioni, con i dettagli sulla stessa clausola che non sarebbero neppure chiari e resi pubblici dal club spagnolo. Ma le intenzioni sarebbero, da parte del club iberico, di vendere il proprio fuoriclasse difensivo all’estero e non ad un club dello stesso campionato spagnolo. Dovesse investire questi soldi, la Juventus, si ritroverebbe di fatto un nuovo titolare al posto di Bremer, ogniqualvolta ci sarà bisogno di concedergli un riposo da gennaio in poi. Oltre ad avere poi, in rosa, uno dei migliori centrali a disposizione di Tudor o di chi ci sarà sulla panchina dei bianconeri.