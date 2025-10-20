Scambio per Vlahovic: chiudono a gennaio, chi prende la Juve

Matrimonio finito. Vlahovic è pronto a chiudere la sua avventura alla Juventus. Il futuro del serbo è già stato deciso, ecco le ultimissime riguardo l’ipotesi di scambio.
L’affare può andare in porto a gennaio, quando si aprirà la sessione di calciomercato invernale. C’è ancora qualche speranza per provare a guadagnare qualcosina dall’addio del calciatore, che in caso contrario lascerà i bianconeri a parametro zero la prossima estate.
Dalla Continassa arrivano delle indicazioni con degli aggiornamenti relativi al possibile scambio che vede protagonista Dusan Vlahovic. Dall’Inghilterra confermano e rilanciano questa possibilità.
Ecco tutti i dettagli riguardo proprio la prossima destinazione di Vlahovic.
Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro di Dusan Vlahovic che è sempre nel mirino di tante società in vista della prossima stagione.
Sul calciatore si alimentano, quotidianamente, le voci di mercato e adesso dall’Inghilterra spunta una nuova voce in merito alla possibile destinazione del calciatore.
Infatti, pare che un club inglese sia fortemente interessato al serbo che ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2026. Ecco tutti i dettagli sull’affare.
Juventus: scambio a sorpresa, vendono Vlahovic così
Una via d’uscita importante per la Juventus che a gennaio potrebbe ricevere in cambio un giocatore importante per Vlahovic.
Considerando la situazione contrattuale dell’attaccante serbo, si tratterebbe di un vero e proprio affare per i bianconeri che rischiano di perderlo a zero in estate.
Ecco perché c’è la possibilità che il Tottenham possa anticipare anche la concorrenza e convincere la Juventus a cedere Vlahovic in cambio di Richarlison.
L’attaccante brasiliano potrebbe far posto in squadra proprio all’ex Fiorentina, che andrebbe convinto della possibile destinazione londinese.
Richarlison alla Juventus e Vlahovic al Tottenham?
A rilanciare la voce di mercato è il podcast di Football Insider “Inside Track”, con le dichiarazioni di un ex dirigente riguardo il possibile colpo Dusan Vlahovic per il Tottenham.
Gli Spurs, insieme al Chelsea, sono le due squadre in Premier contattate dagli agenti del calciatore juventino che a gennaio potrebbe fare le valigie e salutare Torino a titolo definitivo.
A fare posto in squadra proprio Richarlison che a sua volta saluterebbe Londra per venire in bianconero. Un possibile accordo potrà essere trovato a gennaio anche perché la sensazione è che il Tottenham voglia anticipare la concorrenza di tutti per prendere Dusan Vlahovic nel mercato invernale.