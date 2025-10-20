Juventus, bocciati due titolari: un argentino a gennaio per 15MLN

La Juventus va a caccia di nomi nuovi da poter inserire nella rosa per il mercato di gennaio: spunta una nuova freccia che può fare il titolare.

I bianconeri stanno attraversando un periodo molto delicato che potrebbe portare a diversi cambiamenti molto importanti sia in panchina che dal punto di vista del calciomercato. Ci sono delle situazioni che la dirigenza sta già valutando in vista della sessione di trasferimenti di gennaio.

Alla Juve ci sono già i primi movimenti in corso, con Tudor che rischia il posto in panchina e una rosa evidentemente costruita con qualche carenza in diversi reparti.

Calciomercato Juventus: pronto un nuovo acquisto a gennaio

La rosa della Juventus ha ancora delle mancanze molto pesanti da dover gestire. Igor Tudor è stato molto chiaro e duro con la società pochi giorni fa parlando del Como di Fabregas e della possibilità del club lariano di poter spendere cifre importanti e accontentare il proprio allenatore, a differenza del mondo bianconero che deve centellinare ogni spesa.

Il futuro della Juventus passerà anche dalle scelte di mercato che si faranno: intanto Tudor ha bocciato il titolare e il suo possibile sostituto e ora cerca innesti nuovi.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta valutando un nuovo innesto argentino per gennaio: sarebbe il titolare indiscusso della rosa.

Juventus, torna viva la pista Molina

La Juventus ha diverse defezioni in questo momento e tra i calciatori bocciati da Tudor spunta sicuramente Joao Mario che non ha convinto. E nel ruolo di esterno a tutta fascia anche Pierre Kalulu è adattato e quindi non sempre perfetto.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus torna forte su Nahuel Molina dell’Atletico Madrid. L’esterno argentino non è più centralissimo nelle gerarchie di Diego Simeone e a gennaio è pronto a partire anche per prepararsi al meglio in vista del Mondiale che si giocherà al termine della stagione.

Molina alla Juventus sarebbe un gran colpo, visto che si tratta di un esterno che in Serie A ha già fatto benissimo con la maglia dell’Udinese e ora ha anche vissuto anni speciali a Madrid, di grande crescita personale e sportiva.

Molina alla Juventus: spuntano le cifre

La Juventus è sulle tracce di Nahuel Molina da diversi mesi. Già in estate era stato il nome principale su cui ha lavorato la dirigenza ma poi le urgenze negli altri reparti hanno fatto rimandare il colpo che a genanaio può tornare a essere vivo.

L’Atletico Madrid cederà Molina solo a titolo definitivo e a cifre che rientrano perfettamente nei parametri della Juventus: servono 15 milioni per l’esterno argentino che tornerebbe volentieri in Serie A: