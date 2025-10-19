Svelato il futuro di Vlahovic: novità anche per la Juventus

Cambiano le strategie della Juventus. Annuncio a sorpresa sul futuro di Dusan Vlahovic: arrivano delle dichiarazioni importanti, ecco tutti i dettagli.

Intervista “esplosiva”, questa mattina, sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Affrontati vari argomento che riguardano il presente e il futuro della Juventus.

Ecco le ultime rivelazioni riguardo proprio il futuro di Dusan Vlahovic, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026 con la i bianconeri.

A questo punto, infatti, diventa davvero difficile pensare ad un rinnovo last minute per l’attaccante?

Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro di Dusan Vlahovic che continua ad essere il protagonista della Juventus. La vicenda è ben nota ai tifosi e agli addetti ai lavori che stanno già lavorando per sistemare tutto in vista della prossima stagione. C’è la volontà, infatti, di chudere al meglio la telenovela che vede protagonista il numero 9 dei bianconeri.

Svolta Vlahovic: annuncio a sorpresa

Fra i migliori di questo avvio di stagioe, Vlahovic è uno dei pochi che si è distinto nell’attacco dei bianconeri visto che sia David che Openda non hanno aggiunto ancora il loro talento.

Tornato protagonista con la Vecchia Signora, si continua a discutere del futuro dell’attaccante serbo che è sempre al centro delle voci di calciomercato.

Con un ingaggio da top player, da 12 milioni netti a stagione, per la Juventus diventa complicato tenerlo in rosa anche per i prossimi anni.

Ecco perchè è sempre più probabile l’addio a zero la prossima estate con le sorprese che di sicuro non mancheranno.

Dove può andare Vlahovic? Annuncio dell’ex

A fare il punto della situazione è l’ex Juve e Como Daniel Fonseca che ha fatto una previsione sul futuro di Dusan Vlahovic. Secondo l’ex, infatti, è probabile che alla fine il calciatori lasci la Juve a zero per andare in un altro top team eurpeo che potrebbe finalizzare il colpo a parametro zero.

“Anche ai miei tempi c’erano tanti attaccanti, Del Piero, Inzaghi, Kovacevic. Il turnover ha sempre dato fastidio ma le partite sono tante e c’è bisogno di ruotare. Vlahovic? Lo immagino al Bayern Monaco. E’ il club ideale come tipologia di gioco”.

Una previsione, dunque, da parte dell’ex uruguaiano che poi si scaglia ancora su alcuni giocatori della rosa bianconera.

“In questa squadra, comunque, vedo troppi giocatori sopravvalutati come lo stesso Vlahovic e Koopmeiners. Sono forti ma alla Juve ciò non basta, serve anche la personalità”.