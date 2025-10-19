L’Inter ha trovato il “nuovo Thuram”: costa solo 10MLN

L’Inter sta iniziando a valutare nomi nuovi sul mercato per poter migliorare ancora di più la rosa in vista del futuro: c’è il “nuovo Thuram”.

I nerazzurri hanno grandi ambizioni già per questa stagione ma soprattutto vogliono costruirsi un futuro di grande qualità e importanza. C’è tanto lavoro da fare per l’Inter che ha iniziato un nuovo progetto con Chivu che vuole portare l’Inter di nuovo a grandissimi risultati che lo scorso anno sono mancati. La dirigenza ha totale fiducia nelle sue qualità e nella sua personale voglia di crescita che l’allenatore ha intenzione di attuare, vincendo con la maglia che ha indossato con maggior orgoglio nella sua carriera.

Il futuro dell’Inter passa anche dalle scelte di mercato che si faranno a gennaio e in estate: è stato individuato già il nuovo Thuram che può esere acquistato dai nerazzurri.

Calciomercato Inter, colpo in attaco dalla Francia

L’Inter ha le idee ben chiare su come agire in entrata e in uscita fino alla fine della stagione e poi anche in futuro. Ci sono tanti colpi da dover mettere a segno, tanti nomi che sono sul taccuino di Ausilio e che possono fare al caso dei nerazzurri.

Già la scorsa estate sono arrivati calciatori dal futuro certo come Sucic, Bonny e Pio Esposito ma il rigiovanimento della rosa è appena iniziato e presto conoscerà altro volti.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha individuato un nuovo attaccante giovanissimo che può prendere il posto di Marcus Thuram in futuro.

Inter, c’è l’idea N’Guessan dal Saint-Etienne

L’Inter ha uno degli attacchi più forti d’Europa, con 4 nomi di altissimo livello che possono ancora migliorare e costituire uno dei reparti più completi in tutte le caratteristiche.

Secondo quanto riferisce internews, l’Inter ha individuato in Djylian N’Guessan il nome per il futuro dell’attacco. Il giovanissimo attaccante classe 2008 è uno dei calciatori più promettenti del calcio mondiale e in Francia sta già iniziando a mettere in mostra qualità eccellenti che possono far scatenare una vera e propria asta per assicurarsi le sue prestazioni.

Djylian N’Guessan all’Inter sarebbe un colpo prettamente di prospettiva, visto che si tratta di un 17enne che ha iniziato ora a muovere i primi passi nel calcio dei grandi. Anche al Mondiale Under 20 si è messo bene in mostra e l’Inter lo ha individuato come papabile acquisto.

N’Guessan all’Inter: le cifre

L’Inter pensa a Djylian N’Guessan per il mercato estivo ed è un nome su cui sta già lavorando, visto che si tratta di una giovane gemma da non farsi scappare se si vuole prendere uno dei migliori talenti del calcio francese.

Il Saint-Etienne non fa sconti per N’Guessan, conoscendo soprattutto le qualità del 2008 e il tipo di asta che si può scatenare. Oggi chiede 10 milioni di euro, cifre alte per un ragazzo di quell’età che però potrebbe fare la differenza nel futuro.