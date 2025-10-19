Inter, 2 acquisti a gennaio: 20 milioni più Frattesi

L’Inter ritrova fiducia nel suo progetto e anche i risultati, ora la società fa sognare i tifosi e pensa di andare a chiudere nuovi acquisti a gennaio per rinforzare la rosa e accontentare il nuovo allenatore Chivu.

Perché l’Inter è tornata in testa alla classifica di Serie A alla 7a giornata con Roma e Napoli, ora si guarda al futuro in maniera differente perché c’è la chiara volontà di andare a costruire qualcosa sempre di più importante e anche vincente. Occhio a quelle che possono essere le mosse dells società nerazzurra che valuta l’occasione nel mercato di gennaio per migliorare la squadra.

Possibili nuovi acquisti per l’Inter nel mercato invernale visto che la società ha chiuso di nuovo in attivo il proprio bilancio incassando cifre importanti grazie ai risultati ottenuti sul campo in questi ultimi anni. Occhio ora quindi a quelle che possono essere le mosse e le strategie del club in vista del futuro.

Arrivano dei nuovi segnali che riguardano quelle che saranno poi le mosse proprio dell’Inter in vista del mercato di gennaio visto che il club fa sul serio e vuole provare ad ogni costo a migliorare la propria rosa con giocatori di qualità che ha già messo nel mirino da diverso tempo.

Calciomercato Inter: pronta la doppia mossa del club per gennaio

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio quella che può essere la doppia mossa di mercato dell’Inter per gennaio con la società che vuole fare di tutto per andare a migliorare quella che è la situazione attuale inserando dei nuovi grandi campioni.

Visto l’ultimo bilancio in positivo è arrivato un indizio di mercato riguardo quanto potrà spendere l’Inter a gennaio. Il club nerazzurro ha un tesoretto da circa 20-25 milioni di euro da poter utilizzare e possono tornare di mosa i nomi di Manu Kone e Ademola Lookman che la società ha trattato in estate.

In particolar modo l’Inter può provare a chiudere l’acquisto di Lookman che è un vero pallino per migliorare l’attacco. Inoltre, per i nerazzurri possono arrivare delle nuove cifre con l’eventuale cessione di Frattesi che potrebbe portare nuovi fondi da investire e occhio anche al nome di Pellegrini della Roma che è anche in scadenza.