Calciomercato: Ter Stegen a gennaio in Serie A, vuole il Mondiale

Marc-André Ter Stegen ha dovuto prendere una decisione: salutare immediatamente il Barcellona per andare al Mondiale.

Pressione ne è stata messa dalla Germania. “Giochi con un altro club oppure non sarai convocato”. È il messaggio che sarà arrivato da Nagelsmann, tra i colloqui avuti tra il calciatore che non trova più spazio al Barcellona e lo stesso CT della Germania, come hanno fatto sapere da Fichajes.net.

La squadra tedesca, nell’estate del 2026, vivrà il suo Mondiale da protagonista in America e non con Ter Stegen al Mondiale. Ma risultando una delle ultime chiamate di sempre per lui in una competizione così importante, vorrà esserci. Un ultimo treno per esserci al Mondiale, quello che si sta presentando per il portiere tedesco che vive una situazione complessa in Catalogna e che non vede l’ora di tornare titolare. Un posto tra i pali, come portiere titolare, potrebbe trovarlo in Serie A. Due se non tre, tra i top club d’Italia, cercano un nuovo portiere al quale affidare i guantoni da primo portiere. E l’occasione che porta a Ter Stegen farebbe comoda sia ai club coinvolti sul mercato dei portieri in Italia, sia allo stesso estremo difensore tedesco.

Calciomercato: Ter Stegen in Serie A, così va al Mondiale

Fino a pochissimo tempo fa, Marc-André Ter Stegen risultava essere uno dei migliori portieri in circolazione, tant’è che lo stesso estremo difensore del Barcellona, aveva pure tolto il posto a Neuer.

Adesso in Germania le cose sembrano un po’ cambiate con Nagelsmann in panchina, considerando che con Hansi Flick al club blaugrana, Ter Stegen non gioca praticamente più.

Da quando si è fatto male, prima con Szczesny e poi con Joan Garcia, ha perso completamente il posto l’estremo difensore tedesco. Un posto da portiere titolare che troverebbe in Italia se, a gennaio, dovesse riuscire ad arrivare in Italia. Tre squadre di Serie A potrebbero fare al caso di Ter Stegen, pronto alla sua nuova avventura italiana che gli servirebbe per arrivare al Mondiale, venendo convocato da Nagelsmann.

Chi prende Ter Stegen? Derby di Milano e non solo

Si accenderebbe un vero e proprio derby di Milano dove, a San Siro, è caccia ad un nuovo portiere sia al Milan che all’Inter, vista la situazione con Maignan e Sommer. Anche la Juve però potrebbe rientrare nei discorsi, considerando che Michele Di Gregorio non ha convinto a pieni voti in questo primo scorcio di stagione.

In ogni caso, per prendere Ter Stegen, serviranno almeno 10 milioni di euro tra cartellino e costo dell’ingaggio. Chiaro è che, in questo momento, risulta un’operazione low cost. Il Barcellona, dal canto proprio, sarebbe anche disposto a cederlo in prestito con opzione di riscatto.