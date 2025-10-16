Juventus: colpo dal Real Madrid, lo prendono a gennaio

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi al possibile innesto per la Juventus che sta seguendo con attenzione l’evoluzione del calciatore del Real Madrid.

Ecco le ultimissime con le dichiarazioni dell’esperto di mercato Matteo Moretto che è uscito allo scoperto in merito al possibile acquisto da parte della Juve del talento di proprietà del Real.

Chiuso da una folta concorrenza, i Blancos sono pronti a valutare la cessione del calciatore che a gennaio farà le valigie anche perché in queste condizioni non potrà disputare i Mondiali.

Ha bisogno di una squadra che gli dia maggiore continuità e spazio, per ritornare a fare la differenza in Europa e conquistare la maglia verdeoro in vista della massima competizione Fifa che si disputerà la prossima estate.

Già cercato in estate dai bianconeri, è una suggestione estiva che è tornata di moda anche in questi ultimi giorni.

Con la sosta delle Nazionali, si è tornato a parlare di mercato negli ambienti juventini ed il nome del calciatore è uscito di nuovo fuori per il club bianconero che a gennaio dovrà intervenire per migliorare la rosa a disposizione di Tudor.

Serve qualcosa in difesa, sulla fascia, a centrocampo e forse anche in avanti. Ed è proprio in attacco che potrebbe arrivare un jolly prezioso per la Juve, direttamente dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus: nuovi aggiornamenti sul prossimo acquisto

Cambiano gli obiettivi della Juventus che adesso è pronta a valutare un giocatore del Real Madrid.

L’affare resta complicato e quasi difficile ma comunque alla portata dei bianconeri che se vogliono possono portare a termine l’operazione.

Ecco altre notizie di mercato relative a questo possibile nuovo innesto da parte della Vecchia Signora.

Endrick alla Juventus a gennaio?

Il nome del fantasista brasiliano è uscito fuori in questi ultimi giorni. A fare chiarezza sulla possibilità trattativa è l’esperto di mercato Matteo Moretto.

Ad oggi, infatti, i bianconeri non hanno dato seguito ai sondaggi estivi per prendere il talento del Real Madrid, che è stato realmente attenzionato dalla Juve durante la scorsa estate.

“Non c’è nulla fra Endrick e la Juventus. E’ un nome che non è stato preso in considerazione per il mercato invernale”.

Il giornalista, dunque, ha subito spento sul nascere l’eventuale trattativa di mercato che aveva già fatto sognare i tifosi bianconeri con un attacco stellare insieme a Yildiz.

Il talento 2006, invece, in questo momento non è nelle priorità della Juventus. Per il calciatore ci sono altre piste da seguire come il Marsiglia e altre squadre inglesi, spagnole e tedesche.