Juve, il sostituto Koopmeiners è in Italia: ha già convinto tutti

La Juventus si mobilita, perché ora il tempo sembra essere scaduto anche per Koopmeiners che avrà l’ultima stagione a disposizione ma, intanto, il sostituto è già stato trovato.

Il club bianconero è rimasto deluso da quello che è stato l’impiego del centrocampista olandese arrivato dall’Atalanta lo scorso anno per poco più di 60 milioni di euro. Koopmeiners ha di fatto fallito con la maglia della Juventus e ora rischia davvero di essere messo alla porta se non dovesse arrivare una svolta in questa nuova stagione.

Perché anche quest’annata, come la scorsa, è iniziata malissimo da parte di Koopmeiners che è stato uno dei peggiori in campo continuamente e ora si può arrivare davvero ad una separazione in vista del prossimo anno. Perché entro l’estate prossima o ci sarà una svolta da parte del giocatore o la Juve lo venderà per comprare un sostituto.

Tanti i nomi dei giocatori che la Juventus segue e cerca con la concreta possibilità di andare ad affondare poi il colpo su un nuovo giocatore che sta stregando veramente tutti nel campionato italiano e che in vista del prossimo anno può arrivare a fare il definitivo salto di qualità andando a giocare per una big come la Juve.

Calciomercato Juve: un nuovo nome per sostituire Koopmeiners

Fa sul serio la Juventus che ha dato un ultimatum a Koopmeiners, senza una svolta il giocatore olandese sarà messo alla porta e al suo posto arriverà un altro giocatore. Tra i vari nomi di calciatori seguiti c’è uno che in Italia sta facendo davvero impazzire anche la stessa Juventus che lo monitora.

Tra i vari giocatori che hanno colpito la Juventus c’è sicuramente Arthur Atta dell’Udinese che si sta mettendo in mostra con una stagione super al clu friulano. Perché il calciatore francese ha dimostrato già grande qualità in questo avvio di stagione segnando un gran gol vittoria contro l’Inter, ma a fare la differenza sono anche i numeri.

Perché in campo Atta è la vera marcia in più dell’Udinese e nei migliori 5 campionati nessuno è come lui dal punto di vista dei dribbling, nemmeno Yamal del Barcellona. Nessuno, infatti, ha la sua percentuale di successo tra i giocatori con almeno 25 tentativi e Atta in questo è un vero mago perché salta l’uomo nel 61,5% dei casi: in campionato ha superato il rivale diretto 16 volte: i secondi sono a 11. Ora la Juventus come anhe altri club lo seguono per tentare il colpo nel 2026.