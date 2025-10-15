Juventus, già scelto il nuovo 10: lo manda CR7 per 15MLN

La Juventus ha iniziato a seguire i nomi nuovi che possono interessare al club bianconero in vista del futuro: assalto al prossimo numero 10.

I bianconeri hanno le idee molto chiare su come costruire il futuro e su che tipo di calciatori puntare per far sì che la rosa possa crescere e migliorare, puntando sempre in alto e ai migliori risultati sportivi possibili. Ci sono situazioni già in via di sviluppo che possono stravolgere il modus operandi della dirigenza, desiderosa di arrivare il prima possibile a chiudere accordo che al momento sembrano complicati.

L’idea della Juve è molto chiara: si punterà su tanti giovani di grande talento per fare in modo che l’età media della squadra possa abbassarsi e si possa costruire un futuro roseo.

Calciomercato Juventus: colpo portoghese per l’attacco

Il futuro della Juventus dipende anche dalle scelte di mercato che il club farà d’ora in avanti. Ci sono tanti nomi sui taccuini della dirigenza bianconera che intende muoversi per tempo e arrivare prima delle altre big sui grandi talenti che popolano i campi internazionali.

La Juve sta cercando i nuovi talenti da inserire nella rosa già a partire da gennaio e ora spunta un nome nuovo che può davvero cambiare le carte in tavola.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus va all’assalto di un talento portoghese di grande potenziale: si tratterebbe di un colpo coi fiocchi.

Juventus su Gustavo Sa: è il nuovo talento portoghese

La Juventus inizia a pensare al mercato di gennaio e a quello estivo, con il mirino puntato sul centrocampo: servono rinforzi sulla mediana e ora spunta un nome nuovo.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus segue con attenzione il talento di Gustavo Sa del Famalicao. Il calciatore portoghese classe 2004 è un centrocampista con spiccate doti offensive che ricopre spesso il ruolo di “numero 10”, quindi molto bravo nell’ultimo passaggio per la finalizzazione.

Il quotidiano riferisce che Gustavo Sa per la Juventus rappresenterebbe l’alternativa a Milinkovic-Savic qualora non si dovessero approfondire i discorsi per il ritorno del centrocampista serbo in Serie A. Tutto dipende dalle richieste di Tudor: se vuole subito un grande esperto del ruolo si andrà sull’ex Lazio altrimenti se si guarda al futuro e al voler accontentare le richieste societarie si punterà sul talento portoghese.

Gustavo Sa alla Juventus: le cifre

Gustavo Sa alla Juventus rappresenterebbe un colpo eccezionale per il futuro del club bianconero. Il talento classe 2004 portoghese non ha ancora fatto il salto di qualità e in bianconero potrebbe pian piano prendersi la scena.

Ma non c’è troppo tempo da perdere: sul talento portoghese c’è già il forte interesse del Manchester City. La Juventus per prendere Gustavo Sa dovrà sborsare non meno di 15 milioni di euro.