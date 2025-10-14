Kean, c’è una pessima notizia per la Fiorentina: pronto il sostituto

Arrivano delle conferme che riguardano le condizioni di Moise Kean che in questo momento si è infortunato e rischia di dover stare fuori più a lungo del previsto.

Un problema accusato in Nazionale con l’Italia per l’attaccante della Fiorentina che è stato costretto a dare forfait per la partita contro l’Israele e con il ct Gattuso che gli ha concesso di poter tornare a Firenze, dove ora dovrà restare a riposo in vista di quelle che saranno poi le prossime sfide importanti e decisive per la panchina di Stefano Pioli che è a forte rischio.

Perché in questo momento non arrivano buone notizie riguardo quella che è la situazione che si sta vivendo proprio a Firenze, dove c’è una Fiorentina dopo 6 giornate a soltanto 3 punti ad un passo dalla zona retrocessione e le prossime gare senza Kean possono essere un grave problema.

Milan, Bologna e Inter in campionato, queste le prossime tre partite della Fiorentina che rischia di ritrovarsi in una situazione grave dal punto di vista della classifica se non dovessero arrivare le giuste risposte e ora occhio a quello che può accadere monitorando anche le condizioni dell’infortunato Kean.

Fiorentina, infortunio Kean: arrivano le ultime sulle condizioni

In questo momento ci sono delle novità in merito proprio a quelle che sono le condizioni di Kean che rischia uno stop più lungo del previsto e che può complicare ancora di più la situazione della Fiorentina.

Perché in questo momento c’è bisogno di capire come possano andare le cose in vista delle prossime partite dove la Fiorentina può seriamente rischiare di non avere Kean, il suo uomo migliore, a disposizione.

L’infortunio di Kean preoccupa e ad oggi è più no che sì la sua presenza per la prossima partita di campionato Milan-Fiorentina che può dire già tanto anche in vista della panchina di Pioli. La risonanza magnetica effettuata con l’Italia ha escluso danni seri ma la caviglia dell’attaccante fa ancora male.

Al momento non filtra ottimismo per il recupero di Kean per Milan-Fiorentina, per questo motivo che la società viola dovrà affidarsi ad un altro giocatore al suo posto. Secondo le ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport, infatti, Pioli è pronto a puntare su Piccoli come sostituto di Kean.