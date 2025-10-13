Juve, cambio tra i pali: a gennaio il nuovo portiere

Nonostante Tudor continui a difendere le qualità di Michele Di Gregorio, non è da escludere il cambio in porta alla Juventus.

E per farlo, i bianconeri, dovranno darsi battaglia con i top club tra le rivali in Serie A per la scelta in porta.

Perché i nomi che circolano anche per il dopo-Sommer, sono quelli che sul mercato condividerebbe la Juventus nelle proprie scelte future. Perin al posto di Michele Di Gregorio rischia di non bastare e se l’ex Monza dovesse dire addio per un ricambio tra i pali dell’Allianz Stadium, la Juventus lo farà puntando su un altro portiere e non su Mattia Perin.

Juventus, cambio in porta: Di Gregorio non convince più

Come fanno sapere da Il Corriere dello Sport, in questo momento, la Juventus potrebbe scegliere di separarsi da Michele Di Gregorio.

Il portiere ex Monza ha avuto un rendimento fatto di più bassi che alti, tant’è che i bianconeri starebbero riflettendo seriamente sul futuro. Tra i pali potrebbe cambiare qualcosa, per dare a Tudor un nuovo portiere se ce ne sarà bisogno. Anche ai club importanti in Italia come Milan e Inter si è visto quanto le stesse società possano, da un momento o l’altro, cambiare quello che è il proprio portiere a causa proprio del rendimento.

Maignan non rinnoverà, così come il Napoli che ha scelto di dare a Meret un vero e proprio rivale come Milinkovic-Savic, che pare avergli “rubato” il posto al Maradona, tanto da cambiare gerarchie nonostante i due Scudetti vinti da protagonista da parte dell’italiano. Che sia il caso anche di Michele Di Gregorio? La possibilità di vederlo lontano dalla Juve è concreta, con i bianconeri che starebbero già individuando il prossimo nuovo portiere, da prendere magari a gennaio oppure a fine stagione.

Chi arriva tra i pali? La scelta per il dopo Di Gregorio

La Juventus, dovesse dire addio a Michele Di Gregorio, lo farà per quella che ad oggi è un’occasione di calciomercato. La stessa potrebbe portare a Mike Maignan, che non rinnoverà col Milan.

Approfittando anche di un’altra situazione, occhio alla posizione al Napoli di Alex Meret. Il portiere campione d’Italia però, a differenza del milanista, risulta “meno libero” di un accordo con la Juventus. E il motivo è chiaramente riconducibile alla mancata voglia da parte del Napoli di vendere il proprio portiere rinforzando una diretta concorrente come la Juventus in vista del futuro.