Calciomercato Juve: colpo dal Monaco, già bloccato per gennaio

Nuova voce da Torino riguardo il prossimo obiettivo della Juventus. Bianconeri a lavoro per il mercato di gennaio, che non è poi così lontano. Ecco perché, in netto anticipo rispetto al passato, la società sta già sondando il terreno per alcuni giocatori. Uno di questi gioca nel Monaco.

Nelle ultime settimane, infatti, gli scout della Vecchia Signora hanno messo nel mirino il giocatore olandese che gioca nel Principato.

Relazioni brillanti per l’esterno, promosso a pieni voti da Modesto e Comolli che supervisiona il lavoro dei suoi osservatori.

Arrivato al Monaco del 2024 dal Psv, l’esterno a tutta fascia ha maturato una certa esperienza e a 26 anni è nel pieno della sua maturazione calcistico.

Può essere il profilo giusto per la Juventus che ha bisogno, con urgenza, di un giocatore da sfruttare sulla fascia.

Duttile tatticamente, gioca prevalentemente come terzino destro ma all’occorrenza può essere sfruttato anche come braccetto. Un profilo alla Kalulu, per intenderci, anche se il francese negli ultimi anni si è specializzato soprattutto come difensore.

La Juve già la scorsa estate aveva cercato, invano, di prendere un esterno a destro. Molina era il sogno, poi svanito, con la società che decise di non fare altri investimenti e di rinviare il discorso a gennaio.

Visto che il mercato invernale si sta avvicinando, i bianconeri hanno iniziato a fare il casting riguardo l’esterno da prendere per completare la rosa a disposizione di Tudor.

Juventus, nuovo acquisto dal Monaco: i dettagli

A lanciare l’indiscrezione di calciomercato, relativa al possibile innesto per la difesa, è l’edizione odierna di Tuttosport che ha approfondito il tema sul nuovo esterno destro per la Juventus.

Oltre a Norton-Cuffy e Raphael Guerreiro, è spuntata fuori un’altra voce relative al giocatore di proprietà del Monaco.

Osservato speciale delle ultime settimane, c’è la volontà di provare a prenderlo a gennaio e portare alla Juventus Jordan Teze.

Teze alla Juventus: le ultime

L’esterno olandese del Monaco, che nell’ultimo periodo ha giocato con maggiore continuità a causa dell’infortunio di Vanderson, ha stupito la Juventus che ha avuto modo di seguirlo con particolare attenzione.

Il cambio in panchina nel Principato e l’arrivo di Pocognoli al posto di Hutter, potrebbero favorire proprio Jordan Teze che potrebbe continuare a giocare con maggiore continuità.

La Juventus, comunque, lo tiene d’occhio per il mercato di gennaio con l’esterno che può essere davvero utile a Igor Tudor. Gli agenti del giocatore, gli stessi di Zhegrova, potrebbero favorire l’arrivo a Torino di Teze, considerati i rapporti ottimi con Comolli e tutta la dirigenza bianconera.