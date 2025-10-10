Zirkzee torna in Serie A: accordo raggiunto per il prestito

Proprio come il suo ex compagno Hojlund, anche Zirkzee potrebbe fare ritorno in Serie A per trovare nuova linfa vitale.

Oltre a non aver mai trovato la sua dimensione in Inghilterra, oggi l’olandese è chiuso al Manchester United da Sesko, Mbeumo e Cunha, tre grandi acquisti dell’estate tormentata dei Red Devils. A questo c’è da aggiungere che Amorim non stravede per l’ex Bologna. Insomma, un disastro, che starebbe portando Zirkzee a valutare seriamente la possibilità di lasciare la Premier League per fare ritorno in Serie A, dove ad aspettarlo c’è una delle grandi del campionato italiano.

Zirkzee di nuovo in Serie A: svelato dove

Il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe essere in Serie A. È ancora presto per parlare di certezze, ma la sensazione è che si viaggi spediti proprio in questa direzione, visto che è intenzione dell’olandese ritornare in Italia per (ri)conquistare anche la maglia della Nazionale in vista del prossimo Mondiale.

Insomma, è un gioco ad incastri al quale il Manchester United preferirebbe non partecipare, anche perché appena 12 mesi fa sono stati investiti oltre 40 milioni di euro per strappare Zirkzee non solo al Bologna, ma anche alla concorrenza del Milan. Dopo un anno, però, si può dire che l’esperimento dell’olandese è stato un fallimento, con i Red Devils che a questo punto non possono fare altro che ascoltare la posizione del proprio allenatore ed aprire all’uscita del calciatore, desideroso a sua volta di ritrovare continuità e fiducia.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fantacalcio, la Roma starebbe seriamente valutando la possibilità di riportare in Serie A Joshua Zirkzee, complice lo scarsissimo apporto che fino a questo momento sia Dovbyk che Ferguson hanno dato lì davanti alla causa giallorossa.

Accordo per il prestito: ecco Zirkzee

Joshua Zirkzee potrebbe diventare il nuovo 9 della Roma, anche se ufficialmente l’olandese non potrà vestire questo numero in giallorosso perché sulle spalle di Dovbyk. Non c’è bisogno di correre però, l’importante è andare un passo alla volta, anche perché non è ancora detto che l’ex Bologna torni in Serie A.

Nulla di confermato né tanto meno ufficiale, anche perché le due società non si sarebbero ancora sentite. Da qui alle prossime settimane questa cosa ovviamente cambierà, con la Roma che potrebbe offrire al Manchester United un prestito secco, di 6 mesi, per Joshua Zirkzee. Situazione che intrigherebbe i Red Devils ma che potrebbe far storcere il naso a Gian Piero Gasperini, che di valorizzare un giocatore altrui non ne avrebbe alcuna intenzione. E quindi si potrebbe inserire un eventuale prestito o addirittura obbligo di riscatto, le cui cifre saranno sicuramente oggetto di dibattito e discussione. Staremo a vedere.