Gimenez bocciato: il Milan pesca dall’Arsenal il nuovo numero 9

Il fatto che Santiago Gimenez non sia ancora riuscito a segnare neanche una rete in campionato ha deluso, e non poco, il Milan.

Dopo un’estate tormentata il club rossonero si aspettava una reazione di orgoglio da parte del Bebote, che fino a questo momento, però, non è arrivata. L’attaccante messicano avrà ancora questi pochi mesi a disposizione prima di gennaio per far cambiare idea a tutti dalle parti di Milanello, anche se Igli Tare e dirigenza avrebbero già individuato in un campione dell’Arsenal il profilo perfetto sul quale andare a puntare per completare il reparto offensivo di Max Allegri.

Il Milan pensa all’attaccante dell’Arsenal

La stagione sta finalmente entrando nel vivo, eppure il Milan già starebbe programmando il prossimo calciomercato invernale, dove l’obiettivo sarà quello di sistemare e rinforzare la rosa di Max Allegri in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo sarà uno: il tricolore.

A fronte di questo è facile pensare che il club rossonero possa essere protagonista anche a gennaio, anche perché c’è un ruolo in particolare da andare a ritoccare, quello della punta centrale. In teoria la soluzione si chiamerebbe Santiago Gimenez, ma fino a questo momento il messicano ha deluso le aspettative non riuscendo a segnare neanche una rete in campionato. Ovviamente da qui ai prossimi mesi le cose potrebbero cambiare, ma è inevitabile che il Milan si stia cominciando a guardare intorno in vista di gennaio, proprio come fatto in estate.

La soluzione più semplice potrebbe rispondere al nome di Dusan Vlahovic, ma stando alle ultime notizie il Diavolo starebbe monitorando da dietro le quinte la situazione legata al futuro di Gabriel Jesus, sempre più ai margini del progetto tecnico di Mikel Arteta e dunque in uscita dall’Arsenal, che tra Gyokeres e Havertz può ritenersi coperto in quella zona di campo.

Scelto il nuovo numero 9 del Milan

Gabriel Jesus potrebbe diventare il nuovo numero 9 del Milan. Nulla di confermato ovviamente, anche perché le parti non si sarebbero ancora neanche sentite, ma la sensazione è che da qui alle prossime settimane la situazione possa finalmente cominciare a sbloccarsi.

Allo stesso tempo, però, è da seguire con attenzione l’evolversi delle vicende legate a Santiago Gimenez, che starà sì avendo difficoltà a trovare la via del gol, ma allo stesso tempo starebbe conquistando la fiducia di Max Allegri per il modo in cui lavora e si sacrifica per i compagni. Nonostante il rientro di Leao il messicano ha comunque scalato delle posizioni nelle graduatorie, e chissà che qualche gol in più non possa garantirgli una conferma ad oggi minata dal possibile interesse per un campione come Gabriel Jesus. Staremo a vedere.