Retegui già pronto a tornare in Serie A: arriva col nuovo ds

Avrà sicuramente nostalgia dell’Italia, Mateo Retegui, attaccante che ha scelto l’Arabia ma che non escluderebbe il suo ritorno in Serie A.

L’Italia lo ha accolto a braccia aperte, affidandogli un ruolo da punta centrale in Nazionale quando, nella gestione con Roberto Mancini, si è trovato convocato direttamente dalla sua Argentina. Da lì a poco è arrivato in Serie A, fino a diventarne il capocannoniere con l’Atalanta, per poi essere acquistato in Saudi Pro League a cifre da capogiro. Ma se dovesse per sue stesse volontà, chiedere la cessione in Italia, non lo ostacoleranno dallo stesso Al-Qadisiyya.

Mateo Retegui fu scelto da Marco Ottolini, dirigente che al Genoa è riuscito a prelevarlo dal Tigre per una cifra intorno ai 15 milioni nell’estate del 2023, vendendolo poi all’Atalanta per il doppio della cifra stessa soltanto un anno dopo. Adesso ne vale 45-50 e potrebbe, dopo un anno dal suo arrivo in Arabia Saudita, aver già “nostalgia di casa”, soprattutto se dovesse lo stesso Marco Ottolini, compiere il grande salto in un top club italiano. A quel punto, da dirigente di uno dei migliori club in Italia, non potrebbe escludersi la possibilità di rivedere Retegui in Serie A, come primo acquisto del nuovo progetto con Ottolini.

Retegui di nuovo in Serie A: il capolavoro di Ottolini

A riportare le ultime notizie su quanto succederà con Marco Ottolini, possibile nuovo dirigente di un top club italiano, è il quotidiano Tuttosport.

Tra le colonne del giornale piemontese si fa il nome di Retegui quando si mette in evidenza quello che è stato il triennio vissuto da Ottolini al Genoa, dal 2022 ad oggi. E oltre a calciatori come Norton-Cuffy che piacciono al Napoli e alla Juventus, occhio a quelle che sarebbero le possibilità in caso di approdo del dirigente in bianconero, su Retegui.

Perché il legame forte che ha avuto proprio col bomber italo-argentino, per il capolavoro sul mercato compiuto nell’estate del 2023 quando ha portato Retegui nel grande calcio della Serie A, non vedono esclusa la possibilità di andare di nuovo su di lui a fine anno, in quello che sarebbe il progetto della Juventus con Ottolini in dirigenza.

Le cifre del ritorno di Retegui in Serie A

È chiaro che se Retegui dovesse decidere di ritornare in Serie A, dovrà rinunciare a quello che è il grandissimo stipendio che percepisce in Arabia Saudita.

La Juventus si libererà presto del corposo stipendio di Dusan Vlahovic, che in bianconero percepisce un ingaggio di oltre 10 milioni di euro. Motivo per cui, una volta terminato il suo contratto, sarà possibile spendere 50-60 milioni di euro per il cartellino di Retegui, per poi offrire allo stesso attaccante della Nazionale uno stipendio da 6-7 milioni di euro a stagione. Starà al giocatore scegliere cosa fare e se tornare in Serie A. Ad Ottolini, possibile nuovo ds della Juve, il compito di convincere Retegui a sposare il progetto in bianconero.