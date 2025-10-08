Juve, colpo dal Bayern: l’affare si sblocca grazie a Vlahovic

L’esperienza di Dusan Vlahovic potrebbe essere finita, a prescindere da quanto fatto in questo primo scorcio di stagione.

La situazione legata al suo mancato rinnovo non ha visto stravolgimenti diversi da quelle che erano le notizie dell’estate finita da poco e, cogliendo al volo quella che è un’occasione piuttosto simile che si sta presentando dal Bayern Monaco, i bianconeri andrebbero a risolvere in un sol colpo quella che è una duplice situazione.

Da un lato c’è la possibilità di vendere Vlahovic, dall’altra invece quella di assicurarsi un esterno a tutta fascia. Ed è Tuttosport che analizza la questione, in mattinata, attraverso le colonne della propria edizione odierna. In uno scambio, con Vlahovic che sbloccherebbe la trattativa e magari già a gennaio, considerando che al Bayern Monaco si sta cercando un erede o comunque un sostituto di Harry Kane che avrebbe “nostalgia” di casa, tornando al Tottenham tra gennaio e luglio.

Calciomercato Juventus: affare dal Bayern grazie a Vlahovic

Dirà addio alla Juventus e lo farà senza rinnovo, Dusan Vlahovic, con le cose che non sono cambiate sul serbo rispetto agli ultimi aggiornamenti estivi.

I dodici milioni di euro circa a stagione risultano ancora eccessivi per i bianconeri che si separeranno dal giocatore ex Fiorentina, cercando di incassare a gennaio, altrimenti sarà addio a zero. Ma c’è una terza pista che sta vedendo il club bianconero interessato ad un’operazione che permetterebbe l’arrivo di un nuovo esterno, del quale la Juve ha bisogno.

Dal Bayern Monaco, in una situazione piuttosto analoga e con un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, c’è Raphael Guerreiro. L’esterno franco-portoghese non rinnoverà col Bayern ed è con lo stesso club della Bundesliga che la Juve può intavolare una trattativa. Magari proponendo un conguaglio economico in proprio favore, occhio alla possibilità di scambiare i due cartellini già a gennaio, vedendo Vlahovic al Bayern subito e non a zero, a fine stagione.

Le cifre e i dettagli dello scambio col Bayern Monaco della Juventus

Dovesse mettere sul tavolo Vlahovic, la Juventus andrebbe a chiedere anche 5-10 milioni di euro per arrivare a Guerreiro. Così facendo incasserebbe comunque qualcosa sul serbo, assicurandosi però il terzino dal Bayern. Altrimenti tutto resterà invariato e con la perdita a fine stagione, a parametro zero, del calciatore serbo che continua a piacere anche ad alcune big del calcio italiano.

Nelle intenzioni della Juve c’è quella di evitare anche i circa 6-7 milioni di ingaggio che i bianconeri devono pagare al serbo fino al 30 giugno 2026 ed è per questo che la separazione a gennaio farebbe comodo all’economia del club piemontese. Guerreiro, per lo scambio col Bayern, risolverebbe tutto.