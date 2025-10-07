Milan, rinforzo scudetto a sorpresa: ha deciso, lascia Londra

Dalla Premier League al Milan per vincere, il giocatore si prepara a lasciare l’Inghilterra: i rossoneri ci pensano, innesto che può cambiare tutto

Il Milan esce dal primo tour de force stagionale con risposte incoraggianti. Bella serie positiva del Diavolo, che ha raccolto risultati di livello, venendo fuori con quattro punti dal doppio scontro diretto con Napoli e Juventus. Dopo la vittoria con gli azzurri, i rossoneri sono andati vicini al bersaglio grosso anche contro i bianconeri, non riuscendo però a fare loro l’intera posta in palio per i troppi errori in zona gol. Ad ogni modo, è un Milan in crescita, che da’ la sensazione di poter lottare per il vertice.

Allegri è riuscito nel primo risultato di un certo rilievo, vale a dire restituire solidità e competitività a una squadra che l’aveva persa, lo scorso anno. Ora, si attendono conferme, al ritorno dalla pausa, per capire quale sia l’effettiva consistenza nella corsa per la vetta. L’obiettivo, ovviamente, è fare quanti più punti possibile. Magari per poi investire a gennaio e cercare di far saltare il banco.

Non mancano profili di alto livello che potrebbero aiutare il club e che si stanno già monitorando. Occhio a un calciatore di prestigio in uscita dalla Premier League, un nome che può aiutare nella svolta.

Milan, pazza idea Jarrod Bowen: l’attaccante rompe con il West Ham

Il Milan può mettere nel mirino Jarrod Bowen. Il classe 1996, in forza al West Ham, appare in rotta con il suo club e riflette sul futuro.

Secondo quanto viene riportato da ‘Givemesport’, infatti, l’inizio di stagione non positivo del club sta spingendo il giocatore a guardarsi intorno. Se le cose non cambiassero a breve, si giungerebbe ai saluti. La sua idea è trasferirsi in una squadra che possa puntare a grandi traguardi. E il Milan potrebbe dargli questa opportunità.

Milan, Allegri ha le carte giuste per il titolo: la richiesta alla società per fare all in

Il Milan è partito in questa annata con l’obiettivo minimo di tornare in Champions, ma forse, si può fare di meglio. Allegri resta coi piedi piantati a terra ma può iniziare a crederci.

Come detto, sono i risultati la sua migliore assicurazione sul fatto che la società lo appoggi. E se a fine anno, la classifica dovesse premiarlo, potrebbe avere gli argomenti per convincere la dirigenza ad altri investimenti di spessore, in modo da poterci provare seriamente.