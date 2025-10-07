La Juventus lo prende a gennaio: l’annuncio non lascia dubbi

Affare nel mercato invernale per i bianconeri, conferme importanti che fanno sorridere: possibile svolta

Andamento lento per la Juventus, dopo il buon approccio alla stagione. I bianconeri vengono da cinque pareggi consecutivi in tutte le competizioni, risultati certamente non da buttare, vista anche la difficoltà di molte di queste gare, ma ci si aspetta chiaramente qualcosa di più, se si vuole puntare in alto.

I lati positivi stanno nella concentrazione che la squadra di Tudor sta esprimendo in campo, una solidità che rende la compagine difficile da battere. Ma la proposta di gioco è troppo altalenante e dal punto di vista della prestazione quanto visto contro il Milan ha fatto segnare alcuni passi indietro rispetto alle esibizioni precedenti.

Motivo per il quale, la Juventus deve andare certamente alla ricerca di rinforzi per il mercato invernale. I nuovi innesti portati a casa nel mercato estivo non hanno alzato sufficientemente il livello. Ci saranno delle piste che verranno riprese in vista di gennaio, in tal senso arrivano delle conferme molto interessanti sui potenziali movimenti di Comolli e dei suoi collaboratori.

Juventus, ritorno di fiamma per Castagne: il belga conferma il tentativo ad agosto

Diversi affari non si sono concretizzati per mancanza di tempo e risorse sufficienti. Per esempio, la Juventus aveva tentato, all’ultimo, di prendere Castagne come rinforzo sulle fasce.

E’ stato lo stesso giocatore belga, con trascorsi nell’Atalanta, a confermarlo in prima persona. Lo rivela ‘Transferfeed’, in Inghilterra. Il tentativo con il Fulham non è andato a buon fine dato che i londinesi non avrebbero avuto tempo di trovare un sostituto. Ma l’operazione può essere imbastita nuovamente tra qualche mese. Il valore del cartellino del giocatore si assesta intorno ai 13 milioni di euro.

Juventus, così non basta: servono almeno tre rinforzi per Tudor

Da un po’ si parla di quelli che potrebbero essere i rinforzi nella prossima finestra di mercato. La Juventus dovrebbe intervenire in almeno tre caselle, a quanto viene riportato tramite indiscrezioni varie.

Per aiutare Tudor, occorrono ulteriori innesti in vari reparti. Di sicuro, un uomo per alimentare le rotazioni sulle fasce, ma non solo. Anche un centrocampista e un difensore farebbero al caso dei bianconeri, che hanno ambizioni importanti ma devono trovare maggiore quantità e qualità per poter competere ad altissimi livelli.