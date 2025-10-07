Infortunio Napoli, stop di un mese: paga De Bruyne

Lo stop per infortunio sarà di almeno un mese e a pagarne le conseguenze sarà Kevin De Bruyne.

Che sia per l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo a Manchester o per l’infortunio in casa azzurra che è stato confermato quest’oggi mandando Antonio Conte in forte apprensione, è sempre in Kevin De Bruyne la chiave per trovare una soluzione. Anche al costo di toglierlo dal ruolo di mezz’ala.

Antonio Conte infatti, dovendo far riposare uno dei suoi titolarissimi, potrebbe scegliere di tagliare fuori dalle scelte sulla trequarti proprio il suo fuoriclasse belga. Ritagliandogli dunque un ruolo diverso, facendolo coesistere con gli altri dieci calciatori, suoi fedelissimi, dopo l’infortunio venuto fuori in Napoli-Genoa.

Infortunio Napoli: un mese di stop, soluzione in De Bruyne

Si sono fatti male sia Politano che Lobotka ed entrambi hanno dovuto rinunciare alla Nazionale. Per uno dei due, come è stato chiarito oggi dagli esami strumentali, si è trattato di uno stiramento che porterà il calciatore fermo ai box per almeno un mese.

Una brutta notizia con la quale il Napoli deve fare i conti in questo mese che arriva, con la formazione azzurra che lavorerà senza i Nazionali in questa sosta, ma dovendo preparare poi l’anticipo di sabato alle 18 della prossima settimana contro il Torino che va a caccia di punti. Ma allo Stadio Olimpico Grande Torino, appunto, si dovrà fare a meno probabilmente del 4-1-4-1 con il quale Conte ha trovato la rimonta contro il Genoa, all’ultima giocata al Diego Armando Maradona di questo recente 5 ottobre.

Riaffidandosi al 4-3-3, a pagarne le conseguenze tattiche di questo infortunio, sarà Kevin De Bruyne. È il belga l’indiziato per risolvere le cose sull’assenza di Stanislav Lobotka che, da qui in avanti, sarà fuori dai giochi probabilmente fino a metà novembre. Un ruolo tutto nuovo che potrebbe permettere al Napoli di ritrovare il miglior McTominay che, fino a questo momento, è stato “in ombra” proprio del suo nuovo compagno di squadra, arrivato da Manchester.

Come giocherà il Napoli senza Lobotka? C’è un’ipotesi per De Bruyne

Kevin De Bruyne potrebbe giocare davanti alla difesa come “regista” al posto di Lobotka, staccando così McTominay dal ruolo di esterno che rientra a centrocampo.

Assieme ad Anguissa e McTominay, dunque, si formerebbe il centrocampo a tre, giocando con Lang – da capire cosa succederà con Politano e quanto lungo sarà il suo stop – e Neres sulle corsie e Hojlund al centro. De Bruyne, dopo i 3 gol e i 2 assist in 8 partite tra campionato e Champions League si ritroverebbe calato in una posizione diversa da quella a cui è abituato a giocare, pagando così le conseguenze tattiche dell’infortunio di Lobotka. Altrimenti sarà compito di Gilmour coprire quel ruolo.