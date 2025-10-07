Icardi in Serie A, c’è una voce dalla Turchia

Novità dalla Turchia: ecco le ultimissime sul futuro di Mauro Icardi. Arrivano importanti novità relative al destino dell’attaccante argentino che è pronto a lasciare Istanbul.

E’ già arrivato il momento della verità per Mauro Icardi, che ha il contratto in scadenza con il Galatasaray a giugno 2026.

Con gli investimenti fatti in avanti, la squadra turca non ha più interesse nel prolungare il contratto dell’ex Inter che adesso si sta guardando intorno in vista del futuro.

Ci sono delle vere e proprie tensioni a Istanbul, sponda Galatasaray. Protagonista della vicenda è proprio Mauro Icardi che adesso spera nel ritorno in Serie A.

A 32 anni, l’ex attaccante dell’Inter è pronto a valutare nuove offerte. Dopo aver vissuto gli ultimi anni di carriera in Turchia, potrebbe tornare clamorosamente in A.

Mauro Icardi dove può andare?

Futuro in bilico per il calciatore che virtualmente è già stato messo da parte dal Galatasaray.

Gli investimenti estivi da parte del club giallorosso, che ha preso Sané e Osimhen, stanno spingendo Icardi verso l’addio.

A 32 anni, il calciatore argentino è pronto a valutare altre opzioni per la sua carriera.

La Serie A resta un’idea anche se il dubbio principale riguardo il club pronto ad investire su Icardi che ormai ha perso l’appeal di un tempo, quando a cercarlo erano le principali big: Milan, Napoli e Juventus su tutte.

Adesso il discorso è cambiato, per Icardi potrebbe essere la Roma una possibilità concreta, considerate anche le difficoltà nel reparto offensivo con Ferguson che non ha ancora trovato la via del gol e con Dovbyk che ormai convive da separato in casa. Sono tutte ipotesi che potrebbero trovare conferma nella prossima sessione di mercato anche perché senza rinnovo il Galatasaray potrebbe pensare di vendere Icardi già a gennaio.

Icardi a prezzo di saldo: la Roma ci pensa?

Per i giallorossi si tratterebbe di una vera e propria occasione da sfruttare nel prossimo calciomercato invernale. Infatti, sfruttando questa opportunità, la dirigenza potrebbe regalare a Gasperini un vero e proprio bomber che in Italia ha tutto per fare la differenza. Si ricordano ancora i numeri incredibili di Icardi all’Inter e così la Roma potrebbe pensare di riportare l’argentino in Italia al posto di Dovbyk, che a sua volte dovrebbe trovare un’altra sistemazione. Un intreccio particolare che al momento non trova conferma negli ambienti giallorossi.