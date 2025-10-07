Esonero Tudor: circola una voce sulla scelta della Juve

Non se la passa benissimo la Juventus, per i recenti risultati tra Champions League e Serie A, con Tudor finito al centro delle critiche.

Tant’è che tra i rumors legati al suo esonero ha preso voce anche Matteo Moretto, che ha fatto chiarezza su quella che è la scelta che prenderà la Juventus in merito al licenziamento del tecnico croato.

Parlare di esonero durante questa sosta, risulterebbe infatti eccessivo secondo il giornalista ed esperto di calciomercato, che ha definito lo stesso Tudor “sotto esame” per una Juventus che se dovessero continuare a non venire fuori i risultati, soprattutto dopo il mercato fatto in estate, valuterebbe a quel punto la sua posizione.

Esonero Tudor: circola una voce a Torino

Circola da un po’ di giorni la notizia in merito all’esonero di Tudor dopo aver visto uscire la Juventus tra i fischi dell’Allianz Stadium al triplice fischio della gara giocata contro il Milan.

Un malumore generico che si è creato attorno l’ambiente piemontese e che lo stesso Tudor dovrà essere bravo a rasserenare, attraverso risultati che ad oggi non ci sono. Dopo aver recuperato parzialmente Vlahovic, si trova coinvolto in quelle che sono complesse situazioni ulteriori che sono venute fuori. Tra queste il non aver valorizzato più Koopmeiners e aver perso già in un rendimento disastroso sia Openda che Jonathan David, sui quali la Juventus ha puntato molto attraverso il mercato.

Insomma, in questo momento la Juventus non sta funzionando e se dovesse continuare ad essere così, a quel punto saranno presi dei provvedimenti. Stessi provvedimenti che non vedono esclusa la possibilità di una separazione proprio da Tudor. E i nomi, in caso di esonero, portano soltanto a due soluzioni italiane.

Tudor rischia l’esonero dalla Juventus: il possibile sostituto

Sono due le soluzioni che sceglierebbe la Juventus in caso di esonero per Igor Tudor. Da una parte l’esperienza di Roberto Mancini e dall’altra c’è il giovane profilo di Raffaele Palladino che, dopo vent’anni circa dall’ultima volta, tornerebbe alla Juventus e questa volta da allenatore.

Per il tecnico di Mugnano sarebbe infatti ritorno a casa, dopo aver vestito la maglia della Juventus dal 2002 al 2008, vivendo diverse parentesi in prestito proprio nel corso di quegli anni lì. Chissà che per lui, con la panchina che andrebbe a liberarsi in caso di esonero per Tudor, non possa arrivare l’occasione di allenare la Juventus, dopo aver fatto piuttosto bene tra Fiorentina e Monza nelle sue due recenti esperienze in Serie A.