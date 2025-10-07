Esonero improvviso dopo il pareggio: hanno già chiamato Motta

Il futuro di Thiago Motta potrà essere di nuovo in panchina: un club l’ha già chiamato in vista dell’esonero, come stanno le cose

La vita dell’allenatore è un continuo sali e scendi, in cui nessuno può mai stare davvero tranquillo e dipende dai risultati che porta a casa. Lo sa bene Thiago Motta, che un minuto prima era considerato uno dei migliori giovani allenatori in circolazione – non solo in Italia – e quello dopo era uno da far fuori al più presto. E così è stato.

Sembra passata un’intera era da quando l’ex centrocampista della Nazionale italiana era alla guida della Juventus e cercava di instaurare un nuovo progetto in bianconero. Una volta conclusa quell’esperienza, dopo una serie di risultati molto negativi, la fiducia nei suoi confronti è calata parecchio. Ma ora Thiago Motta può guardare al futuro in una veste diversa.

Thiago Motta può tornare in panchina: cosa succede in Francia

Il fallimento a Torino sembra comunque servito a Motta per imparare. E la storia oggi ci porta in Francia. Il Monaco non vince da due partite da Ligue 1 e pare in crisi di gioco e risultati. Soprattutto non sembra essersi creata la giusta alchimia tra l’allenatore Adi Hutter e la squadra.

Per queste ragioni, il pareggio nell’ultimo turno potrebbe essere anche l’ultimo appuntamento per lo stesso Hutter sulla panchina dei monegaschi. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, la dirigenza starebbe valutando il suo esonero e portando avanti una short list di nomi per prendere il suo posto.

Tra questi ci sarebbe proprio Thiago Motta, che però ha deciso di rifiutare l’offerta e andare avanti. L’ex Juve, secondo quanto filtra, ha intenzione di scegliere con calma il progetto che potrebbe rilanciarlo come tecnico e il Monaco, secondo lui, non è il gruppo giusto per farlo. Per queste ragioni, ha cordialmente rifiutato l’offerta, ma occhio a Terzic che potrebbe comunque subentrare a Hutter.

Le possibilità per il futuro

Motta ha una visione internazionale che gli permetterebbe di fare bene praticamente in tutti i campionati, ma ora la priorità sembra comunque l’Italia.

È probabile che Motta stia aspettando salti una panchina in Italia per subentrare e sistemare le cose. Una delle prime chance è la Fiorentina. Se le cose per Pioli dovessero precipitare, allora l’ex Bologna potrebbe essere la soluzione.