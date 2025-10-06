Napoli, salta la Nazionale: annuncio sull’infortunio

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte. Ecco le ultimissime sull’infermeria con un altro stop da parte del calciatore che è costretto a saltare il ritiro con la sua Nazionale.

La conferma è arrivata dal commissario tecnico che ha reso noto il forfait del calciatore, che non prenderà parte alle prossime sfide della sua Nazionale.

Adesso resta l’incognita riguardo i tempi di recupero e se basteranno le due settimane della sosta per le Nazionali per far rientrare in fretta il calciatore, che ha conquistato comunque spazio in questa prima parte di stagione.

Importanti novità relative al Napoli, che ieri ha chiuso al meglio la prima parte di Serie A con la vittoria in rimonta contro il Genoa.

Per Conte, però, arriva subito una brutta notizia direttamente dal ritiro della Nazionale con il ct che ha comunicato l’indisponibilità del calciatore che, dunque, non prenderà parte alle prossime sfide.

C’è attesa riguardo le tempistiche per il suo ritorno in campo e se riuscirà ad esserci per il ritorno della Serie A.

Infortunio Napoli, tegola in Nazionale: cosa è successo

Già da tempo il calciatore del Napoli accusava questo fastidio.

Il richiamo della Nazionale è stato troppo forte ma alla fine si è deciso per il rientro anticipato, dopo gli ultimi problemi emersi durante l’allenamento.

Ecco tutti i dettagli su questo stop che adesso preoccupa anche Antonio Conte, che spera di riaverlo presto a disposizione.

Milinkovic non sarà a disposizione della Serbia: i motivi

Tegola per il commissario tecnico che ha annunciato l’indisponibilità di Vanja Milinkovic Savic. Infatti, l’estermo difensore ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio.

Rientro anticipato in Italia per il portiere che sarà presto a Castel Volturno per gli esami del caso. Il ct Dragan Stojkovic ha deciso di rinunciare al suo portiere che non è al top della condizione.

Milinkovic Savic, dunque, non sarà a disposizione per le prossime partite, di qualificazione ai prossimi Mondiali, contro Albania e Andorra.

Cosa si è fatto Milinkovic Savic?

Secondo le prime indiscrezioni, ha accusato un problema alla schiena che l’ha messo ko. Una prima diagnosi ha dato al portiere dieci giorni di riposo. Ecco perché, di comune accordo, si è deciso di non rischiare il portiere che dunque sarà presto a Napoli per ulteriori controlli.