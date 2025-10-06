Mourinho, lite in conferenza: gli hanno lanciato contro una bottiglia

Inizia tra tante polemiche la nuova avventura di José Mourinho che dopo l’esonero dal Fenerbahce in Turchia è tornato nel suo paese per allenare il Benfica.

Un grande ritorno quello di Mourinho che proprio al Benfica aveva iniziato la sua giovane carriere da allenatore, perché il club di Lisbona è stata la società a dargli l’occasione di allenare da primo allenatore dopo alcune esperienze da vice.

L’ex allenatore di Inter, Roma e Chelsea tra i tanti, in questi ultimi anni ha deluso più di una società, perché dopo l’esonero in Italia con la Roma è arrivato quello anche con il Fenerbahce qualche settimana fa, ma ha poi trovato subito una grande occasione con il Benfica che aveva iniziato male e licenziato il suo di allenatore.

Nell’ultimo turno di campionato però è andata di scena una grande sfida storica, quella tra Porto e Benfica, dove Mourinho è tornato in quella che è stata una società dove per due anni ha allenato e fatto parte della storia riuscendo a vincere anche una finale di Champions League.

Il ritorno di Mourinho a Oporto però è stato amaro perché i tifosi non hanno preso bene la sua scelta di approdare ai rivali del Benfica ed è successo di tutto durante e dopo la partita.

Porto-Benfica, lite con Mourinho in conferenza stampa

Arrivano ora delle nuove notizie che riguardano quello che sembra essere accaduto proprio durante Porto-Benfica, perché ci sono delle novità che riguardano proprio Mourinho che è stato protagonista centrale per quello che è accaduto.

Prima la lite con i tifosi del Porto che hanno lanciato di tutto in campo contro Mourinho e la sua panchina, con l’ex allenatore che ironicamente raccoglieva ogni oggetto che gli veniva lanciato dalle tribune tra cui anche una bottiglietta per poi sfidare con uno sguardo i suoi ex tifosi.

Ma non solo con i tifosi del Porto le cose non sono andate bene per Mourinho, perché dopo i primi risultati con 2 vittorie e 2 pareggi in campionato, ora il Benfica si ritrova al terzo posto a 4 punti dalla capolista Porto e in più c’è la sconfitta in Champions con il Chelsea.

Alla fine di Porto-Benfica c’è stata una lita in conferenza stampa tra Mourinho e un giornalista che si è rivolto così all’allenatore:

“Il Benfica sta spendendo un sacco di soldi per averti…”, la replica di Mourinho: “Quanto guadagni? Me lo vuoi dire?” Giornalista: “Non ti ho mancato di rispetto…”, chiude Mourinho: “Neanch’io. Voi vi preoccupate sempre di quanto prende il vicino…”.