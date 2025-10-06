Juventus, tutti flop i centravanti: scelto un altro numero 9

La Juventus cerca un nuovo centravanti per gennaio: tutti gli attaccanti in rosa stanno facendo flop, scelto il nuovo numero 9.

I bianconeri hanno iniziato la stagione con tante nuove ambizioni e con la voglia di tornare a essere grandi e a lottare per obiettivi di grandissimo livello. Ci sono stati molti cambiamenti nell’estate appena terminata, con Tudor che è stato accontentato quasi in tutte le sue richieste: ma al momento la squadra non gira come dovrebbe e stanno sorgendo i primi seri problemi in vista del futuro.

La Juventus vive un momento di flessione che non riesce a trovare soluzione di miglioramento: Tudor è già alla ricerca di miglioramenti e di novità per il futuro.

Juventus, tutti flop gli attaccanti: numeri impietosi

La stagione della Juventus è iniziata con grandi aspettative sotto tutti i punti di vista. I nuovi acquisti sono stati considerati sin da subito colpi importantissimi per costruire una stagione vincente e ricca di soddisfazioni. Ma fino a questo momento nessun nome nuovo si è rivelato decisivo e sono iniziati i primi problemi seri per Tudor.

La Juventus segna pochissimo e non lo fa quasi mai con gli attaccanti. Le punte stanno facendo tutte flop, non c’è una gerarchia precisa e le prove di Tudor non stanno portando alcun risultato positivo.

I numeri di Vlahovic, Openda e David sono impietosi: si sono spessi divisi il minutaggio ma nessuno è stato decisivo e a gennaio, dunque, sarà il momento di cambiare ancora.

David e Vlahovic senza anima: 5 gol in due

L’inizio di stagione di Dusan Vlahovic e di Jonathan David è sembrato ottimo per la Juventus che aveva pensato di aver trovato, finalmente, i centravanti di riferimento per l’intera stagione e per sognare in grande in vista degli obiettivi prefissati con tra squadra e società.

Vlahovic ha messo a segno quattro reti totali tra Serie A e Champions League in otto presenze, segnando solo in tre partite e restando a secco per ben cinque gare. Per David lo score è anche peggiore, con appena un gol segnato in sette partite stagionali, a dimostrazione di un impatto con il calcio italiano davvero negativo.

Se si aggiunge Openda – che però è un po’ il jolly offensivo e non una punta a tutti gli effetti – la media gol si abbassa ancora, visto che il belga non ha mai segnato fino a questo momento.

Tutti flop in attacco: a gennaio si punta su Zirkzee?

L’attacco della Juventus non riesce minimamente a incidere in maniera positiva sulle prestazioni della squadra che non riesce a vincere da qualche settimana e ha bisogno di un centravanti che sappia sbloccare le partite e diventare determinante.

A gennaio tornerà di moda il nome di Joshua Zirkzee per l’attacco della Juventus. Non è centrale nel progetto di Ruben Amorim e potrebbe diventare una grande occasione se dovesse essere ceduto Dusan Vlahovic.