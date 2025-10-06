Infortunio e polemiche: scambio in Premier per Dumfries

Il pressing dalla Premier League potrebbe tornare a intensificarsi per Denzel Dumfries: dopo l’infortunio, attenzione allo scambio

L’Inter sta decollando sotto i dettami tattici e gli intenti di Cristian Chivu. Gli insuccessi relativi il finale della scorsa stagione hanno lasciato il segno, ma ora il gruppo sembra poter superare il momento difficile con un gioco corale e divertente che sembra anche poter appassionare i calciatori in campo.

Dopo i ko contro Udinese e Juventus, i miglioramenti sono stati netti e contro la Cremonese è arrivata, almeno fino a questo momento, la massima espressione del gioco nerazzurro. Proprio nel derby lombardo, però, si è aperto un piccolo caso che riguarda Denzel Dumfries.

Dumfries perno dell’Inter, ma la clausola sa di addio

L’olandese dà il suo contributo sulla fascia destra, occupando una zona di campo parecchio avanzata e inserendosi di continuo per fornire un gran numero di gol e assist negli ultimi trenta metri. Contro la Cremonese, però, l’ex PSV è inciampato in una prova piuttosto opaca che ha portato a tanti richiami da parte di Cristian Chivu durante la partita.

La sostituzione è stata piuttosto prematura e ha scatenato la reazione del calciatore, che non era di certo contento. Nonostante ciò, Dumfries ci tiene molto all’Inter e ha tutta l’intenzione di essere protagonista in questa stagione. Non c’è alcuna frattura, nessuna separazione e si andrà avanti insieme. Almeno per il momento.

In futuro, però, ci sarà da vedere la posizione dell’esterno sul calciomercato. È bene ricordare che Dumfries ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro nel suo contratto. La sua situazione potrebbe intrecciarsi con quella del Chelsea. James ha subito un altro infortunio, l’ennesimo che non gli permetterà di andare in nazionale. I Blues potrebbero avere altri piani per il suo futuro.

James infortunato: il Chelsea pensa a un altro colpo

In Premier League ci sono margini di spesa decisamente diversi e, proprio in virtù di questo, i 25 milioni per Dumfries sono considerati piuttosto pochi.

Il Chelsea potrebbe farsi ingolosire dal fare un’offerta per l’olandese, che potrebbe comprendere anche un altro calciatore. I londinesi potrebbero proporre ai nerazzurri Badiashile. È chiaro che nella prossima stagione ci dovrà essere una ristrutturazione importante del reparto difensivo e il francese potrebbe fare al caso di Ausilio.

Allo stesso tempo, l’ipotesi più probabile – in caso di affondo – resta il pagamento della clausola nel contratto di Dumfries.