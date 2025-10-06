Ansia Berardi, mistero sull’infortunio: gira una voce sul ginocchio

Arrivano delle brutten notizie riguardo quello che è accaduto a Domenico Berardi, capitano del Sassuolo che ha saltato per infortunio l’ultima partita di campionato.

A sorpresa non ha giocato Verona-Sassuolo Domenico Berardi per un infortunio al ginocchio e ora ci sono tante ansie su questa situazione che non è del tutto chiara e rischia di preoccupare in molti. Sono anche arrivate le dichiarazioni di Fabio Grosso che non ha però fatto restare sereni i tifosi del Sassuolo e gli appassionati del Fantacalcio.

Tornano fuori i fantasmi su Domenico Berardi perché l’infortunio del calciatore del Sassuolo può essere più grave del previsto. Occhio ora quindi a quelli che possono essere i tempi di recupero di Berardi che potrebbe anche restare fuori più a lungo del previsto.

Pessime sensazioni e notizie che arrivano riguardo le condizioni di Berardi e i tempi di recupero che ora iniziano a spaventare, perché ci sono delle novità che rigurdano proprio l’attaccante italiano dei neroverdi che è tornato in Serie A con il club neopromosso e stava iniziando a trovare continuità dopo il terribile infortunio.

Infortunio Berardi: ansia per i tempi di recupero

Ci sono delle nuove notiie che arrivano e riguardano quello che può accadere per Domenico Berardi che si è infortunato e ora può seriamente restare fermo per diverso tempo.

Grosso spavento e incertezza attorno a quello che è l’infortunio di Berardi che ha accusato un problema al ginocchio che non gli ha permesso di giocare l’ultima partita di campionato Verona-Sassuolo. Ma sulle condizioni dell’attaccante ancora non c’è chiarezza perché le uniche dichiarazioni ufficiali che sono venute fuori sono quelle dell’allenatore Fabio Grosso che ha spiegato: “Abbiamo preferito non prenderci rischi per un problema al ginocchio”.

E adesso? Non ci sono novità al momento sulle condizioni di Berardi con i tempi di recupero che rischiano di essere più lunghi del previsto se con determinati accertamenti dovesse venir fuori altro. Al momento è certo che Berardi è infortunato e non si allenerà in queste prossime ore, da capire con la sosta Nazionali cosa accadrà.

La paura di molti è che Berardi possa affrontare un nuovo infortunio grave dopo la rottura del tendine d’Achille che nel 2024 lo tenne fuori per sette mesi.