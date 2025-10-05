Thiago Motta e non solo: esonero e doppio ritorno in panchina

Si va verso il ritorno di Thiago Motta e anche di un altro tecnico importante del nostro campionato: è il momento delle decisioni irrevocabili

C’era grande attesa, lo scorso anno, per capire che risultati avrebbe raggiunto la Juventus di Thiago Motta. Una avventura che, per il tecnico italobrasiliano, dopo gli ottimi anni a Bologna, si era rivelata fallimentare. A Torino, ha preso il suo posto Tudor e sta cercando di fare meglio di lui, anche se non è facile salire di livello. Intanto, però, l’ex allenatore bianconero può tornare in corsa.

Si sta parlando da un po’ di un ritorno in scena da parte di Thiago Motta e per la Juventus, effettivamente, si tratterebbe di una buona notizia, dato che il club avrebbe un notevole risparmio, non dovendo più pagare lui e il suo staff dopo l’esonero di marzo. Le vicende del campionato di Serie A stanno propiziando una nuova avventura professionale per lui. Ma non è l’unico allenatore che può tornare sul palcoscenico.

Fiorentina e Pisa, Pioli e Gilardino al capolinea: si scaldano Thiago Motta e De Rossi

Domenica calcistica amara, a dir poco, per le squadre toscane di massima serie. Doppio ko per Fiorentina e Pisa, dopo lo 0-0 del derby nella scorsa settimana. Le due squadre rimangono sul fondo della classifica, senza vittorie, con Pioli e Gilardino che ormai possono fare le valigie.

Il primo potrebbe essere rimpiazzato da Thiago Motta a Firenze. Mentre De Rossi potrebbe rilevare Gilardino all’Arena Garibaldi. L’ex tecnico della Roma ha rescisso da poco il suo contratto che ancora lo legava ai giallorossi, segnale di una prossima panchina ormai in vista. Dopo le sconfitte con la Roma, da parte dei viola, e con il Bologna, per i nerazzurri, l’aria in Toscana è pesante, le prossime ore potrebbero essere decisive.

Panchine a rischio, occhio anche al Torino: Baroni è salvo solo momentaneamente

Pioli e Gilardino non sono gli unici allenatori che potrebbero saltare. In prospettiva, va monitorata la situazione di Marco Baroni a Torino.

Inizio di stagione complicato per l’allenatore granata, che per di più ha visto sfumare una vittoria che sarebbe stata preziosissima contro la Lazio, con tanto di tensione nel post partita con alcuni giornalisti. Per ora, Baroni rimane al suo posto. Ma la prossima gara, dopo la sosta, è con il Napoli e bisogna fare risultato. In preallarme, se le cose dovessero precipitare improvvisamente, c’è Palladino.